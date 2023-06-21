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обновлено 21:15

В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек

На трассе «Кавказ» в Дагестане произошло ДТП с участием рейсового автобуса, легкового автомобиля и грузовика. По данным МВД республики, восемь человек погибли, восемь пострадали, передает «Интерфакс». В Telegram-каналах сообщают о 9 погибших и 20 пострадавших.

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Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Фото: МЧС Республики Дагестан

Фото: МЧС Республики Дагестан

Фото: МЧС Республики Дагестан

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Кадры с места происшествия

Фото: МЧС Республики Дагестан

Фото: МЧС Республики Дагестан

Фото: МЧС Республики Дагестан

ДТП, в результате которого погибли и пострадали несколько человек, произошло на федеральной автодороге Р-217 вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района Дагестана около 18:30. По информации республиканской спасательной службы, столкнулись КамАЗ, Toyota Camry и пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов, по предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей. По предварительным данным республиканского МЧС, в автобусе находились 25 человек.

По данным пресс-службы минздрава республики, бригады скорой помощи доставили пятерых пострадавших в аварии доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где им проводится комплекс диагностических обследований и лечебные мероприятия в экстренном порядке. «Из пятерых пострадавших одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести»,— сообщила пресс-служба.

На месте работают спасатели Кизлярского ПСП и пожарный расчет. На место происшествия выехали первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану и психологическая группа, а также заместитель прокурора республики.

Надзорное ведомство инициировало процессуальную проверку по факту ДТП.

Юлия Рыбина, Махачкала

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