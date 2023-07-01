Членовредительство века

Отношение людей к этой истории, как правило, делится по полам: женщины чаще сочувствуют главной героине и одобряют ее поступок, мужчины чаще считают ее преступницей, которой не должно быть прощения. 30 лет назад, 23 июня 1993 года, Лорена Боббит отрезала своему мужу Джону пенис. Версии предшествующих событий у мужа и жены сильно различаются. И она, и он стали героями американской прессы, скандальных телевизионных ток-шоу, многочисленных шуток. Оба побывали в суде — и как пострадавшие, и как подсудимые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нож, которым Лорена Боббит отрезала своему мужу половой член

Фото: Steve Helber / AP Нож, которым Лорена Боббит отрезала своему мужу половой член

Фото: Steve Helber / AP

Он

Джон Уэйн Боббит родился в 1967 году в городе Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк. В детстве он любил играть рядом со знаменитым Ниагарским водопадом. Из интервью Джона газете Independent: «Я рос в очень бедной семье. Мы были единственной белой семьей в очень криминальном районе. Мою мать дважды насиловали, к нам в дом влезали, украли много вещей, меня избивали. Все это было, когда я был дошкольником. У моей матери был нервный срыв. Вот почему я решил стать морпехом, усердно трудиться и быть сильным». Отец Джона исчез, когда мальчик был еще совсем маленьким. Мать злоупотребляла наркотиками. Трехлетнего Джона и двоих его братьев взяли на воспитание дядя и тетя, которые уже растили своих четверых сыновей. Они жили в городе Манассас-Парк, штат Виргиния. В интервью ABC News Джон рассказывал: «Моя мать нами троими не занималась… Она была хорошей женщиной. Она пыталась о нас троих заботиться, но не могла». Дядя и тетя Джона каждое воскресенье ходили в церковь, отношения в семье были хорошие, но случались ссоры. Чаще всего после ссор родных мирил Джон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ниагара-Фоллс, город детства Джона Боббита

Фото: Dronebase MANDATORY CREDIT / Reuters Ниагара-Фоллс, город детства Джона Боббита

Фото: Dronebase MANDATORY CREDIT / Reuters

В 1985 году Джон записался в морскую пехоту.

Она

Лорена Леонор Гайо родилась в эквадорском городе Букай в 1970 году (согласно некоторым источникам — в 1969-м). Затем ее семья переехала в Каракас, столицу Венесуэлы. Глава семейства был дантистом, хорошо зарабатывал, семья принадлежала к высшему среднему классу. На 15-летие Лорены родители подарили ей поездку к родственникам в Соединенные Штаты. Оказавшись в штате Виргиния, она ощутила себя так, будто попала на другую планету. Качество жизни было несравнимо с венесуэльским. Девушка сказала себе: «Я должна жить здесь». По возвращении домой она заявила родителям, что хочет учиться в школе в США. В 1986 году Гайо попытались эмигрировать всей семьей. Отцу не дали визу, мать приехала в Штаты с детьми сама. Остаться в стране удалось только Лорене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В родном Эквадоре Лорена Боббит стала героиней не только для женщин, но и для мужчин. На фото рядом с ней президент Эквадора Абдала Букарам

Фото: Reuters В родном Эквадоре Лорена Боббит стала героиней не только для женщин, но и для мужчин. На фото рядом с ней президент Эквадора Абдала Букарам

Фото: Reuters

Лорена познакомилась и подружилась с разведенной хозяйкой салона красоты Дженной Бисутти. Сначала была бебиситтером у трехлетнего сына Дженны, потом стала работать мастером маникюра у нее в салоне. Жила Лорена у Ирмы Кастро, подруги семьи, дочери которой были ее ровесницами. Однажды Ирма поехала навестить родственников в городке Стаффорд, штат Виргиния, взяв с собой детей и Лорену. Cтаффорд расположен в 14 милях (22,5 км) от Куантико, крупнейшей базы корпуса морской пехоты США.

Вечером в день приезда в Стаффорд племянница Ирмы позвала Лорену на танцы в клуб для военнослужащих. Там на нее обратил внимание младший капрал морской пехоты Джон Боббит.

«Я был с другом и увидел ее. Она выглядела скромной и невинной, я подошел и пригласил ее на танец» — так он вспоминал их первую встречу. Впоследствии Джон будет называть Лорену «дочерью дьявола».

Свадьба

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорена и Джон Уэйн Боббит. Свадебное фото. 1989 год

Фото: Courtesy Лорена и Джон Уэйн Боббит. Свадебное фото. 1989 год

Фото: Courtesy

После танца Джон Боббит подсел к Лорене за столик и заговорил с ней. Позднее она вспоминала: «Я не очень хорошо говорила по-английски и очень беспокоилась, что он меня не понимает. Я тоже его не понимала. Он говорил неразборчиво». Тем не менее, когда Джон попросил ее номер телефона, она его поняла. На следующий день он ей позвонил. По настоянию Ирмы Кастро их встреча состоялась у нее дома.

Джон о первых днях знакомства вспоминал так: «Она была милой. У нее был очаровательный акцент. Нам казалось, что мы влюблены».

У Лорены истекал срок действия студенческой визы. По утверждению Джона, невеста и ее мать начали давить на него, чтобы он скорее на ней женился. Лорена в одном из интервью рассказывала другую историю: когда к ней в гости из Венесуэлы приехала мама, Джон угостил их обеих мороженым, а затем вручил Лорене помолвочное кольцо. Мама не говорила по-английски, но будущий зять ей понравился.

В другом интервью Лорена отрицала, что вышла замуж ради того, чтобы остаться в Штатах.

Джон и Лорена поженились 18 июня 1989 года. Свадьба была очень скромной. Лорена купила белое платье, которое можно было надевать не только на свадьбу. Джон был в военной форме. Заключение брачного союза молодожены отметили завтраком в сетевом ресторане Big Boy.

За неделю до свадьбы у них впервые был секс. Лорена позднее рассказывала, что ей не понравилось. Ни в тот раз, ни в последующие.

Семейная жизнь. Версия жены

Джон выпивал. Транжирил деньги. Через месяц после свадьбы, когда Лорена раскритиковала его за то, как он водит машину, Джон ее ударил. После спора из-за того, какую программу смотреть по телевизору, он сбросил с крыши телевизионную антенну, а потом проехался по антенне колесами автомобиля.

Во время очередной супружеской ссоры она заперлась в ванной. Он взял отвертку и открутил дверную ручку. Когда она попыталась позвонить в полицию, он вырвал шнур из телефона.

Однажды во время ссоры Джон начал душить Лорену.

Муж принуждал ее к сексу. Из интервью Лорены ABC News: «Это было часто. Каждый раз, когда он бил меня, он пытался снова принудить меня к сексу. На полу… Я чувствовала себя как в западне».

Когда Лорена забеременела, она очень хотела оставить ребенка, но Джон заявил, что она еще не готова к материнству. Ей пришлось сделать аборт. Она боялась, что если откажется от аборта, то Джон от нее уйдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный плакат фильма «I Was Lorena Bobbit»

Фото: Cineflix Productions Рекламный плакат фильма «I Was Lorena Bobbit»

Фото: Cineflix Productions

Семейная жизнь. Версия мужа

Да, ссоры бывали. Но он никогда не нападал на нее. Это она била его кулаками, а он не отвечал ей тем же, а только пытался усмирить и успокоить. При этом она «могла получить какое-то повреждение: царапину, разбитую губу», утверждал Джон.

Лорена была очень ревнива. Из интервью Джона ABC News: «Она начинала нервничать, если кто-то со мной заговаривал. Любая девушка. Или если я смотрел в сторону какой-то девушки, она приходила в бешенство. Я был просто как военнопленный, она меня била кулаками… Она была очень ревнивой, собственницей. Думаю, она постоянно боялась, что кто-то меня у нее заберет. Типа "это мой мужчина, мой морпех, мой выигрышный билет"».

Джон отрицал, что ему нравился жесткий секс и что он когда-либо насиловал жену.

Его версия истории с абортом: «Мы были просто не готовы. Я предложил подождать. Ей это не понравилось, но что поделать?»

Семейная жизнь. Взгляд со стороны

В декабре 1990 года командование базы Куантико рассмотрело эпизод физического насилия младшего капрала Боббита над миссис Боббит. Джону было рекомендовано посетить 12 занятий мужской терапевтической группы, его супруге — 12 занятий женской терапевтической группы. Никто из них рекомендации не выполнил. 1 января 1991 года младший капрал Боббит уволился в запас.

Супруги поселились в городе Манассас, штат Виргиния (примерно в 5 км от города Манассас-Парк). Джон устроился работать вышибалой в ночном клубе.

В 1991 году Лорену поймали при попытке кражи из магазина Nordstrom`s платья стоимостью $170. Она признала себя виновной и была приговорена к 50 часам принудительных работ (по ее словам, она сделала это, чтобы выглядеть лучше и муж не заглядывался на других женщин). Также она украла у своей подруги и работодательницы Дженны Бисутти $7,2 тыс. (согласно некоторым источникам, украдены были не деньги, а оборудование для маникюра, чтобы работать на дому, а не в салоне у Дженны). Дженна не стала предъявлять обвинения, ограничившись компенсацией ущерба за счет выплат из заработка Лорены. Кражу у подруги Лорена объясняла необходимостью оплачивать жилье.

В октябре 1991 года Джон и Лорена разъехались, в сентябре 1992-го съехались снова. Несколько раз оба звонили в полицию из-за семейных ссор.

21 июня 1993 года Лорена подала заявление о судебном запрете на приближение в отношении мужа. Примерно в то же время Джон заявил о разводе. Супруги не могли договориться, кто из них останется в квартире, а кому нужно съехать, и продолжали жить вместе. За день до подачи Лореной заявления о судебном запрете супруги последний раз занимались сексом.

Кошмарная ночь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Боббит показывает на схеме своей квартиры, в каком месте произошло нападение. Январь 1994 года

Фото: Reuters Джон Боббит показывает на схеме своей квартиры, в каком месте произошло нападение. Январь 1994 года

Фото: Reuters

22 июня в гости к Джону приехал его приятель Роберт Джонстон. Хозяин решил показать гостю город — преимущественно питейные заведения. Вернулись друзья поздно, уже 23 июня. Лорена проснулась, услышав хлопнувшую входную дверь. По ее утверждению, Джон вошел в спальню, сорвал с нее нижнее белье и изнасиловал. По его утверждению, когда он вошел в спальню, жена не спала. Он лег рядом и попытался уснуть, но она стала с ним заигрывать. Так как он сильно устал, до секса дело не дошло.

По словам Лорены, после изнасилования она пошла на кухню, чтобы выпить стакан воды. Там ей на глаза случайно попался кухонный нож (в разных источниках называется разная длина ножа — 8, 9, 12 дюймов, то есть от 20 до 30 см). «На меня обрушились мысли. Не знаю, как это описать. Как он с первого дня бил меня. Аборт. Как он издевался надо мной, избивал. Как он принуждал меня к сексу, все произошло очень быстро,— рассказывала Лорена в интервью ABC в 1993 году.— Я схватила нож, вернулась в спальню, откинула простыню и порезала его».

Лорена отрезала мужу две трети пениса.

Джон проснулся от страшной боли. Зажимая рану, он пошел в комнату, в которой спал Джонстон. Увидев кровь, тот начал кричать, а потом за 10 минут домчал пострадавшего до больницы. По дороге Джон сказал: «Было бы хорошо, если бы они смогли сделать мне новый член».

Операция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уролог Джеймс Сен демонстрирует в суде фотографию отрезанного члена Боббита

Фото: POOL / AFP Уролог Джеймс Сен демонстрирует в суде фотографию отрезанного члена Боббита

Фото: POOL / AFP

Прихватив $100 из кошелька Роберта Джонстона и принадлежащую ему же игровую приставку Nintendo Game Boy, окровавленный нож и отрезанный пенис мужа, Лорена села в свой автомобиль Kia и поехала в сторону салона красоты Дженны Бисутти. В интервью The New York Times Лорена вспоминала: «Я пыталась вести машину, но у меня в руке была эта штука, она мешала вести, так что я избавилась от нее». Она выбросила отрезанный пенис из окна машины примерно через 15 минут езды.

Была ночь, салон красоты был закрыт. Тогда Лорена поехала к своей подруге и начальнице домой. По просьбе Дженны она позвонила в полицию и сообщила, где именно выбросила пенис мужа.

Примерно в 4:30 полицейские начали поиски. Им удалось найти отрезанный орган. Поместив его на лед в коробку для хот-догов из ближайшего магазина 7-Eleven, они поспешили в больницу.

Уролог Джеймс Сен вспоминал, как в больницу привезли Джона Боббита: «Я в жизни не встречал такого хладнокровного парня. Он хлопнул меня по ладони и сказал: "Сделайте все, что можете, док"». Осмотрев пациента, Сен сказал, что, если член не удастся найти, рану придется просто зашить. Сен вызвал в больницу коллегу — микрохирурга Дэвида Бермана. Джона Боббита уже везли на каталке в операционную, когда полицейские доставили в больницу его отрезанный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микрохирург Дэвид Берман (на фото) вместе с урологом Джеймсом Сеном провел уникальную операцию

Фото: @BermanCosmetic Микрохирург Дэвид Берман (на фото) вместе с урологом Джеймсом Сеном провел уникальную операцию

Фото: @BermanCosmetic

Операция длилась более девяти часов и закончилась успешно. Джон был уверен, что ему помогли молодость, хорошая физическая форма и опыт военной службы: «Я морпех Соединенных Штатов, и мы особенные. Нас хорошо тренировали, учили сражаться и готовиться к худшему, с чем может столкнуться человек. Так что я был готов. Будь на моем месте кто другой — офисный работник, какой-нибудь банкир, кто-то еще без такой подготовки, это была бы совсем другая история. Гораздо более трагичная. Вероятнее всего, они покончили бы с собой. А я выжил».

Уже через два дня после операции, по словам Джона, его организм реагировал на симпатичных медсестер. На полное восстановление, согласно его разным интервью, потребовалось от 3 месяцев до более чем 20 лет.

Два суда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Херман Уайснент судил в 1993 году Джона Боббита и в 1994 году Лорену Боббит Фото: POOL / AFP Джон Боббит — подсудимый. Ноябрь 1993 года Фото: Ethan Miller / Las Vegas Sun / Reuters Лорена Боббит — подсудимая. Январь 1994 года Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Херман Уайснент судил в 1993 году Джона Боббита и в 1994 году Лорену Боббит Фото: POOL / AFP Джон Боббит — подсудимый. Ноябрь 1993 года Фото: Ethan Miller / Las Vegas Sun / Reuters Лорена Боббит — подсудимая. Январь 1994 года Фото: Reuters

Вечером 23 июня 1993 года Лорена Боббит была арестована по обвинению в умышленном причинении телесных повреждений. В случае признания виновной ей грозило до 20 лет тюрьмы.

8 ноября перед судом предстал Джон. Лорена обвинила его в изнасиловании. По законам штата Виргиния изнасилование в браке уголовно наказуемо лишь в тех случаях, когда супруги живут раздельно или когда пострадавшая получила серьезные травмы. В данном случае этого не было, поэтому предъявленное обвинение было менее серьезным — сексуальное посягательство в браке. 11 ноября Джон Боббит был признан невиновным.

Суд над Лореной начался 10 января 1994 года. Она обвинялась в умышленном нанесении телесных повреждений. У здания суда царило настоящее безумие: огромное количество журналистов со всей страны, группы поддержки подсудимой — феминистки и испаноговорящие. Представители мелкого бизнеса продавали пенисы из шоколада и футболки с надписью «линия отреза». Группа радикальных феминисток из Эквадора угрожала, что в случае обвинительного приговора они отрежут пенисы у американских мужчин за каждый год тюрьмы в приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дело Боббитов активно освещалось американскими СМИ Фото: ourvintagetreasure / ebay.com Участница демонстрации поддержки перед зданием суда, в котором идет процесс Лорены Боббит, держит плакат с надписью «Сестра Лорена, боливийцы с тобой» Фото: Jean-Louis Atlan / Paris Match / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Дело Боббитов активно освещалось американскими СМИ Фото: ourvintagetreasure / ebay.com Участница демонстрации поддержки перед зданием суда, в котором идет процесс Лорены Боббит, держит плакат с надписью «Сестра Лорена, боливийцы с тобой» Фото: Jean-Louis Atlan / Paris Match / Getty Images

Про историю семьи Боббит сочиняли лимерики, шутки и анекдоты. Часто пошлые, глупые и неприличные. Вот несколько относительно пристойных. «Вы слышали, Лорена Боббит попала в автокатастрофу? Какой-то хрен ее подрезал». «Фильм о Лорене Боббит очень информативный и интересный, но длинный. Стоило бы отрезать половину». «Джон Боббит решил сбросить вес. Пока что он смог похудеть на 12 дюймов». «Кукла Джон Боббит. Требуется дополнительная сборка».

На процессе дали показания 48 свидетелей.

21 января 1994 года Лорена Боббит была признана невиновной, поскольку в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта. После оправдания она была направлена в психиатрическую больницу на обследование.

Жизнь после. Она

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорена Боббит (в центре) после выписки из психиатрической больницы. 28 февраля 1994 года

Фото: Reuters Лорена Боббит (в центре) после выписки из психиатрической больницы. 28 февраля 1994 года

Фото: Reuters

28 февраля 1994 года Лорена Боббит была выписана из государственной психиатрической больницы в городе Петерсбург, штат Виргиния. Врачебная комиссия решила, что она больше не представляет угрозы для себя и окружающих. Ей было вменено в обязанность раз в неделю посещать психиатра и не покидать территорию штата. Оказавшись на свободе, она заявила, что по-прежнему верит в американскую мечту: надеется найти мужа, на этот раз хорошего, и завести детей.

Летом того же года Лорена получила американское гражданство. В 1995 году, после официального завершения бракоразводного процесса, она вернула себе девичью фамилию Гайо.

В 1996-м она была снята с психиатрического учета.

В декабре 1997 года Лорена Гайо была арестована по обвинению в нанесении побоев своей матери Эльвии Гайо. Несмотря на то что нападение видел ее брат, давший об этом показания в суде, Лорена была признана невиновной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорена Гайо, бывшая Лорена Боббит (слева), в декабре 1997 года была признана невиновной в нанесении побоев своей матери Эльвии (справа)

Фото: Reuters Лорена Гайо, бывшая Лорена Боббит (слева), в декабре 1997 года была признана невиновной в нанесении побоев своей матери Эльвии (справа)

Фото: Reuters

В 2007 году она основала Lorena`s Red Wagon ( в 2018 году преобразован в Lorena Gallo Foundation) — благотворительную организацию, оказывающую помощь жертвам домашнего насилия и их детям.

Личная жизнь Лорены Гайо сложилась хорошо. Ее американская мечта сбылась. Через некоторое время после развода она познакомилась с Дэйвом Беллинджером. В 2008 году в интервью CBS News она назвала его своим женихом. В более поздних интервью она называла его мужем, хотя официально пара в брак не вступала. Их дочери Оливии сейчас 17 лет.

После развода Джон и Лорена виделись лишь один раз — в 2009 году в студии телеканала CBS на съемках программы The Insider.

«Это было одно из самых страшных событий, что мне довелось пережить» — так говорил Джон о произошедшем в 1993 году. «Ты доводил меня до безумия,— заявила Лорена.— Ни одна женщина не должна проходить через то, через что прошла я».

Жизнь после. Он

В 1992 году Джон Боббит в течение трех месяцев встречался с Беатрис Уильямс. В феврале 1994-го Уильямс с помощью ДНК-анализа доказала, что ее сын Эндрю родился от Боббита. Других детей у Боббита нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Боббит — новая звезда фильмов для взрослых — в компании «девушек месяца» журнала Playboy. Июль 1994 года Фото: / Reuters / / Reuters Боббит в компании британских манекенщиц Линдси Доун Маккензи (слева) и Доун Феникс перед британской премьерой фильма «John Wayne Bobbitt Uncut». Сентябрь 1994 года Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Боббит — новая звезда фильмов для взрослых — в компании «девушек месяца» журнала Playboy. Июль 1994 года Фото: / Reuters / / Reuters Боббит в компании британских манекенщиц Линдси Доун Маккензи (слева) и Доун Феникс перед британской премьерой фильма «John Wayne Bobbitt Uncut». Сентябрь 1994 года Фото: Reuters

В 1994 году Джон Боббит дважды привлекался к суду за избиение своей новой подруги бывшей танцовщицы топлес Кристины Эллиот. Первый раз он получил 15 суток, во второй раз был приговорен к 90 суткам лишения свободы с отсрочкой наказания, а также в течение года должен был воздерживаться от потребления алкоголя и посещать психолога.

В 1997 году Боббит переехал в штат Невада. Работал в публичном доме, барменом, водителем погрузчика. Сначала жил в Лас-Вегасе, потом переехал в город Фаллон. В 1999-м Джон, двое его двоюродных братьев и еще несколько человек были осуждены за кражу партии одежды общей стоимостью $140 тыс. из магазина Hub. На суде Джон утверждал: он не знал, что доставшаяся ему одежда на сумму $2,5 тыс. не была оплачена. Ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $10 тыс., но вынесенный судьей приговор был мягче — $5 тыс. штрафа и 100 часов принудительных работ.

Из Невады Боббит переехал в родной город Ниагара-Фоллс. В 2000 году он был арестован за угрозы действием в адрес своей бывшей подруги актрисы порнофильмов Дезире Луз. После 17 дней заключения внес залог и был приговорен к сроку, который уже отбыл. Суд также запретил ему контактировать с Дезире.

В 2001 году Джон Боббит женился во второй раз. Брак продлился 23 дня. В 2002-м он женился в третий раз — на Джоанне Феррел. В том же году он был арестован, обвинен в нанесении побоев жене, но признан невиновным. В 2004 году был оформлен развод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через девять лет после истории с Лореной Джон Боббит опять предстал перед судом — по обвинению в насилии против своей третьей жены

Фото: Reuters Через девять лет после истории с Лореной Джон Боббит опять предстал перед судом — по обвинению в насилии против своей третьей жены

Фото: Reuters

Боббит работал плотником и водителем лимузина. В 2013 году в интервью газете Daily Mail он заявлял, что случившееся изменило его жизнь. Все эти годы его мучили ночные кошмары, но ему удалось полностью восстановить здоровье.

У него было 70 женщин, он снимался в порнофильмах и стал глубоко верующим христианином.

В 2014 году Джон Боббит попал в автомобильную аварию и сломал шею. После этого стал жить на пособие по инвалидности, хотя благодаря съемкам в порно и документальных фильмах у него есть сбережения. У Боббита есть автомобиль-внедорожник, мотоцикл Harley Davidson. Он снимает дом в Лас-Вегасе, в котором живет вместе со своей чихуахуа по кличке Капкейк. У него есть постоянная подруга.

Боббит считает, что у мужчин должно быть собственное движение #MeToo: «Мы тоже можем подняться и заявить: "MeToo!" Я прошел сквозь это. Моя подруга делала это, моя невеста отравила меня, моя жена отрезала мне член потому, что я подал на развод… Не заступайтесь за женщин только из-за того, что вы женщина. Если женщина злая, зачем за нее заступаться?»

Алексей Алексеев