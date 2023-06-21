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Коммерсантъ FM
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Силовики уходят со связи

Операторам могут запретить размещать инфраструктуру на ряде объектов

В Госдуме предложили изъять объекты силовых структур из перечня мест, на которых может размещаться инфраструктура операторов связи. Такие поправки могут внести в законопроект о доступе операторов к объектам госсобственности. Участники отмечают, что механизм, учитывающий особенности строительства сетей связи рядом с имуществом силовых структур, уже существует. Перенос инфраструктуры, отмечают эксперты, может потребовать дополнительных затрат.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, связи и IT его председатель Александр Хинштейн предложил обсудить вопрос размещения инфраструктуры российских операторов связи на зданиях и сооружениях, принадлежащих силовым структурам, определив перечень объектов, на которых это разрешено.

Для этого могут внести поправки в законопроект о порядке доступа операторов связи к объектам госсобственности.

Господин Хинштейн полагает, что силовые ведомства должны быть выведены из перечня государственных объектов, на которые можно установить инфраструктуру операторов связи: «Никакого свободного доступа на объекты ФСБ, Росгвардии или МВД быть не может».

Законопроект о внесении изменений в закон «О связи» разработан Минцифры и внесен в Госдуму 1 февраля (см. «Ъ» от 2 февраля). Из него следует, что за Федеральной антимонопольной службой закрепляются полномочия по контролю за условиями размещения сетей связи на объектах государственной собственности — зданиях, сооружениях, крышах и опорах, а также проверке порядка формирования платы за использование операторами подобного имущества. Документ призван создать «прозрачность в системе взаимодействия между операторами связи и органами власти», в случае принятия он вступит в силу 1 сентября.

В законопроекте уже предусмотрены случаи мотивированного отказа в использовании недвижимого имущества, принадлежащего государственным органам, при размещении сетей связи, говорят в Tele2: «В их числе создание угрозы обороне, безопасности, обеспечению правопорядка или же отсутствие согласия уполномоченного органа по управлению государственным имуществом в случаях, предусмотренных законодательством». Таким образом, считают в Tele2, документ и в нынешнем варианте позволяет «учитывать особенности объектов силового блока». Более того, подчеркивают в компании, операторы связи размещаются на всех объектах на основании договоров, а со стороны органов власти должна быть «заинтересованность и согласие» на установку оборудования. В МТС и «МегаФоне» отказались от комментариев. В «Вымпелкоме» «Ъ» не ответили.

Операторов связи обяжут делиться придорожной инфраструктурой

Вероятнее всего, государство просто не хочет закрыть объекты силовых структур для посторонних, полагает гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко: «Для обслуживания объектов связи на территории таких учреждений операторам необходимо иметь к ним доступ, а это создает риск проникновения неконтролируемых лиц». Он считает, что на качество покрытия ограничение повлияет несущественно, поскольку операторы смогут разместить инфраструктуру на соседних территориях и домах.

Собеседник «Ъ» на рынке уточнил, что сейчас базовые станции операторов связи могут располагаться на объектах силовых структур в регионах, например рядом с военными частями.

Компании могут столкнуться с проблемами, если по новым правилам инфраструктуру придется убрать, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Операторам придется потратить средства на переустановку сетей связи, при этом городские власти или частные собственники могут выступить против размещения оборудования на своей территории».

Вадим Красников, Татьяна Исакова

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