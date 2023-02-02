ФАС пройдется по крышам

Правительство предложило передать Федеральной антимонопольной службе полномочия по контролю за условиями и стоимостью размещения сетей связи на объектах государственной собственности — зданиях, сооружениях, крышах и опорах. Операторы поддерживают идею, рассчитывая на рост прозрачности тарифов. Но эксперты сомневаются, что службе хватит компетенций для объективной оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом о внесении изменений в закон «О связи», который разработало Минцифры и внесло в Госдуму правительство 1 февраля. Из него следует, что полномочия по проверке порядка доступа оператора связи к объектам государственной собственности закрепляются за Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она будет проверять порядок формирования платы за использование операторами такого имущества.

В документе прописаны случаи мотивированного отказа в размещении средств связи на гособъектах. Среди них, например, создание угрозы безопасности и правопорядку, несоответствие нормам градостроительства, отсутствие технической возможности, а также работы по капремонту или реконструкции зданий.

Сейчас порядок сдачи имущества в аренду определяет каждый собственник, что делает процедуру непрозрачной, говорится в пояснительной записке к документу. При этом уже размещенной инфраструктуры операторов «объективно недостаточно, и организациям связи требуются новые площадки». Законопроект призван создать «прозрачную систему взаимодействия между операторами связи и органами власти». В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября.

В ФАС “Ъ” сообщили, что сейчас до 30% арендных платежей операторов связи — плата за аренду государственного и муниципального имущества: «Служба считает крайне важным установить прозрачный порядок доступа и ценообразования на такие услуги». В Минцифры не ответили “Ъ”.

Эта инициатива входит в перечень мер поддержки экономики на фоне санкций, который был разослан прошлой весной министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова (см. “Ъ” от 24 апреля 2022 года). Но вопрос ставится далеко не впервые. Возможность упрощения доступа операторов к объектам госсобственности обсуждалась еще в 2015 году. В 2016 году ФАС предлагала Минэкономики изменить стандарты конкуренции в субъектах для решения проблемы доступа операторов к государственной инфраструктуре. В ряде регионов операторы до сих пор жалуются на непрозрачные процедуры размещения, что сказывается на стоимости строительства и эксплуатации сетей (см. “Ъ” от 22 апреля).

Крупнейшие участники рынка поддерживают новую инициативу. «Обеспечение комфортных условий для развития сетей связи требует скорейшего решения на законодательном уровне»,— считают в «Вымпелкоме». Операторы смогут повысить качество и доступность услуг для населения за счет расширения покрытия сети, полагают в «МегаФоне»: «Кроме того, стоимость размещения станет прозрачной для всего рынка». С этим согласны и в Tele2. В МТС добавляют, что поправки «сократят количество спорных ситуаций» при размещении средств связи.

Единый подход к использованию государственной и муниципальной собственности позволит устранить разрозненность между правилами доступа к ней, признает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «В каждом городе есть здания, принадлежащие федеральным и региональным структурам, и на каждом из уровней операторам могут давать разные причины для отказа в размещении». Но эксперт не берется оценить, «как ФАС будет контролировать равные условия для операторов, так как логику службы не всегда можно понять».

Антимонопольные органы будут следить, чтобы на местах не появилось необоснованных преимуществ отдельным операторам, считает независимый антимонопольный юрист Наталья Пантюхина: «Но цены на услуги будут устанавливать, согласно проекту, все же правительство, регионы или муниципалитеты, а ФАС — только проверять их обоснованность».

ФАС в первую очередь будет лоббировать интересы власти и госучреждений, с которыми предстоит заключать договор, что при невыгодных операторам условиях может привести к повышению тарифов, напоминает гендиректор «Ордеркома» Дмитрий Галушко. По его мнению, в службе просто «нет достаточно компетентных сотрудников для объективной оценки стоимости размещения сетей».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина, Юрий Литвиненко, Екатерина Волкова