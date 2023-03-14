В Екатеринбурге начали строить стелу «Город трудовой доблести»

В Екатеринбурге приступили к строительству стелы «Город трудовой доблести». Так, напротив ККТ «Космос» появился каркас металлической башни, сообщает портал Е1.ru.

Напомним, общая стоимость установки стелы составит почти 160 млн руб. Подрядчиком проекта выбрано АО СК «Стройтэк». Работы должны быть выполнены до 10 июня этого года.

Екатеринбург получил почетное звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года года. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. Также звание получил Нижний Тагил, где стелу открыли в день 300-летия города.

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