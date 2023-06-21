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Спецпрокурор США Дарем заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Американский спецпрокурор Джон Дарем заявил, что по итогу проведенного расследования он не нашел информацию, подтверждающую связь 45-го президента США Дональда Трампа с российскими властями. Заявление он сделал, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

«Я имею в виду, разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен директором Мюллером (экс-директор ФБР Роберт Мюллер.— ''Ъ''), и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком сговоре не известно»,— заявил господин Дарем, трансляция ведется на YouTube-канале комитета. Спецпрокурор добавил, что некоторые сотрудники ФБР «явно выражали личное пристрастие» при рассмотрении дела на этапе избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

С 2019 года по поручению экс-главы Минюста США Уильяма Барра Джон Дарем проверял обстоятельства, на основании которых американские спецслужбы инициировали слежку за штабом Дональда Трампа, а также подозревали его в связи с Россией. Так, в докладе разведки США от 2017 года говорилось, что «с высокой долей вероятности» президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы американского лидера. Сам Дональд Трамп эту информацию опровергал, в Кремле обвинения называли голословными.

В мае 2023 года Джон Дарем обнародовал итоги четырехлетнего расследования: он утверждает, что у спецслужб не было «фактических доказательств» для начала расследования, агенты ФБР «продемонстрировали серьезное отсутствие аналитической строгости» к информации, получаемой в том числе от политических оппонентов Дональда Трампа. После публикации господина Дарема попросили дать показания перед Конгрессом.

Лусине Баласян

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