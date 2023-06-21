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Коммерсантъ FM
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Fitch понизило прогноз стоимости нефти Brent и WTI на 2023 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год. Из пресс-релиза следует, что в текущем году цена составит $80 за баррель против предыдущего прогноза в $85. Ожидания Fitch на 2024 год сохранились на уровне $75 за баррель.

Также снизились прогнозы стоимости нефти марки WTI на 2023 год: с $80 за баррель до $75. Ожидания на 2024 год сохранились на уровне $70 за баррель. Как пояснили в агентстве, снижение прогноза на текущий год связано со «слабым краткосрочным спросом» и возможным замедлением темпов роста мировой экономики. Кроме того, Fitch указало на устойчивые поставки нефти, включая направленный в Азию российский экспорт.

Между тем Fitch повысило долгосрочные прогнозы по ценам марок Brent и WTI. Агентство ожидает, что в 2025 году стоимость Brent составит $70 за баррель против предыдущего прогноза в $65, в 2026-м — $65 против $53 за баррель. Прогноз цен на WTI повысили с $60 до $65 за баррель на 2025 год, с $50 до $60 за баррель на 2026-й.

Также Fitch понизило прогнозы цен на газ в Европе по индексу TTF на 2023 и 2024 годы: до $12 и $10 долларов за тысячу кубических футов с $20. Агентство связало изменения ожиданий с «достаточными поставками СПГ», сокращением спроса и высоким уровнем запасов в хранилищах. Прогнозы на 2025 и 2026 годы сохранились на уровнях $10 и $5 за тысячу кубических футов.

Лусине Баласян

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