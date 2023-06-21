В результате взрыва в Париже пострадали 16 человек

В пятом округе Парижа на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Местная полиция сообщила, что после взрыва обрушился фасад одного из зданий, начался пожар, он распространился на соседние здания, передает Reuters.

Взрыв произошел около 16:55 (17:55 мск). Позднее Le Monde написала, что «многоквартирное здание» в результате взрыва полностью обрушилось. По данным газеты, пострадали пять человек. BMF пишет, что, по предварительным данным, пострадали 16 человек, 7 человек находятся в критическом состоянии.

Как передает BMF, взрыв произошел в дизайнерской школе «Американская академия Парижа». Заммэра города Эдуард Сивел написал в Twitter, что причиной пожара стал взрыв газа. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что причина взрыва не установлена.

Господин Дарманен добавил, что под завалами могут находиться от четырех до десяти человек. Как передает Le Monde, людей из загоревшихся зданий эвакуируют, их размещают в близлежащей школе, в соседнем районе открыт центр помощи для поиска пропавших членов семьи. На месте происшествия работают 230 пожарных и 9 медиков, также прибыла мэр столицы Анн Идальго.

Лусине Баласян