Взятку замаскировали под шоколадку

В Омске завершился судебный процесс над экс-главой Российского союза студенческих организаций (РССО) Андреем Андрияновым. Он обвинялся в том, что попытался дать сотруднику ФСБ взятку 250 тыс. руб., чтобы замять другое уголовное дело, в котором он фигурировал, — о хищении 3,5 млн руб. при организации всероссийских молодежных мероприятий в Омске. Прокуратура требовала для Андрея Андриянова восемь лет колонии, суд ограничился штрафом в размере 1,1 млн руб. Сам обвиняемый заявил в последнем слове, что осуждение его по коррупционной статье УК может нанести ущерб оборонно-промышленному комплексу страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура требовала для Андрея Андриянова восемь лет колонии, суд ограничился штрафом в размере 1,1 млн руб.

Фото: rsso-info.ru Прокуратура требовала для Андрея Андриянова восемь лет колонии, суд ограничился штрафом в размере 1,1 млн руб.

Фото: rsso-info.ru

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему руководителю РССО Андрею Андриянову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как указывается в материалах следствия, в конце 2021 года во время своего очередного приезда в Омск молодежный лидер встретился с проректором одного из местных вузов, одновременно работающим в региональном УФСБ. Ему он передал металлическую коробку из-под шоколада Boucheron, в которой лежали полсотни пятитысячных банкнот. Сотрудник УФСБ сообщил коллегам о поступившем ему предложении взятки, и они задержали общественника.

По версии следствия, деньги предназначались за помощь в закрытии другого уголовного дела, в котором в качестве обвиняемого фигурировал Андрей Андриянов. Оно уже находилось в производстве суда, речь в нем идет о мошенничестве на 3,5 млн руб. при организации и проведении всероссийских молодежных мероприятий в Омске. Андрею Андриянову предъявили обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ) и заключили под стражу. В дальнейшем ему смягчили меру пресечения: сначала подследственного перевели на домашний арест, а затем освободили под запрет определенных действий.

В октябре 2022 года по делу начался суд. Подводя итоги судебного разбирательства, прокурор потребовал для экс-главы РССО восемь лет заключения. Защита утверждала, что ее устроит только оправдательный приговор.

«В суде в ходе допроса сотрудника УФСБ по Омской области было установлено, что Андриянов не высказывал просьб повлиять на судьбу уголовного дела о мошенничестве, а сам сотрудник не имел возможностей для оказания такой помощи. Обвинение так и не смогло доказательно определить, за что собственно были переданы деньги, находившиеся в шоколадной упаковке, а без этого нет взятки. Примечательно, что сотрудник УФСБ в течение месяца не знал, что в упаковке из-под шоколада, который хранится у него дома, находятся деньги. Обнаружил он их случайно. Это объективно подтверждает, что никаких переговоров о передаче взятки между ним и Андрияновым не было. Нельзя получить взятку, не зная, что ты ее получил»,— заявила „Ъ-Сибирь“ адвокат Наталья Миронова.

Согласно версии защиты, общественник не знал о содержимом коробки, которую взял дома у родителей. «Андриянов взял эту шоколадку у матери без ее ведома. Она же хранила в этой упаковке деньги, о чем Андрей Владимирович не знал, а по внешнему виду определить, что это тайник, было невозможно. Даже многоопытный сотрудник ФСБ за месяц не мог определить, что это вовсе не плитка шоколада, пока ее не открыл. Имел место правовой казус. Вот и все»,— рассказала позицию защиты адвокат Миронова.

Выдвинутое против него обвинение Андрей Андриянов назвал несостоятельным. Выступая с последним словом, он заявил, что осуждение его по коррупционной статье УК может нанести ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу. Ведь, как он считает, после вынесения ему обвинительного приговора может быть уволена его мать, работающая на предприятии ОПК.

Доказательства, которые представила прокуратура, перевесили аргументы защиты. Суд переквалифицировал обвинение с «дачи взятки» на «покушение на дачу взятки» (ст. 30 и 291 УК РФ) и назначил Андрею Андриянову штраф в размере 1 млн 250 тыс. руб. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, осужденному снизили штраф до 1,1 млн руб. Также суд конфисковал в доход государства изъятые по делу купюры.

Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно. «Мой подзащитный, простившись со своими родными, пришел в суд с двумя сумками вещей, которые должны были пригодиться ему в колонии. Ему сейчас не совсем до принятия столь сложного решения»,— говорит госпожа Миронова.

Отметим, что в этом же суде рассматривается дело о мошенничестве в отношении Андрея Андриянова, которое он, по версии обвинения, и пытался замять.

Андрей Андриянов закончил химический факультет Московского госуниверситета (МГУ) имени Ломоносова. В последующем молодой специалист продолжил работу в вузе, совмещая должности аспиранта кафедры химии и председателя студенческого совета университета. В 2011 году он был избран доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты России Владимира Путина. В мае того же года господин Андриянов стал соучредителем и членом федерального координационного совета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Тогда же создал всероссийскую общественную организацию РССО, зарегистрированную в главном корпусе МГУ на Ленинских горах, и возглавил студенчество уже на федеральном уровне.

Константин Воронов