«Солярис» оценили условно

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему директору маслозавода «Солярис» Александру Маринину, который признан виновным в злоупотреблении полномочиями. По данным обвинения, в 2017 году господин Маринин подписал договор продажи предприятия без разрешения Росэнергобанка, у которого оно находилось в залоге по обязательствам на 1,2 млрд руб. Сейчас Агентство по страхованию вкладов как правопреемник банка добивается аннулирования сделки.



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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Проданный маслозавод находился в залоге у банка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первомайский райсуд Краснодара вынес приговор бывшему директору ООО «Солярис» Александру Маринину, судебный акт вступил в силу, сообщается в картотеке суда. Экс-топ-менеджер признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Дело в отношении Александра Маринина было возбуждено по факту продажи принадлежащего ООО «Солярис» маслозавода в Динском районе. Предприятие мощностью переработки 500 т семян подсолнечника в сутки производило масло под брендами «Петровна» и «Масловъ». Завод был введен в строй в 2014 году, для строительства привлекались крупные кредитные средства, по этой причине финансовое положение «Соляриса» и аффилированных с ним структур было нестабильным. В 2016 году ООО «Солярис-М» привлекло в Росэнергобанке кредиты на 1,2 млрд руб., поручителем выступил маслозавод «Солярис» (обе компании принадлежали Наталье Даниловой), на имущество завода был оформлен залог. В 2017 году Александр Маринин подписал договор купли-продажи завода с ООО «Союз», которое заплатило 225 млн руб. Полученные средства были выведены на счета фирм-однодневок, после чего исчезли.

В 2019 году кредиторы начали банкротство ООО «Солярис», арбитражный управляющий заявил в правоохранительные органы о хищении имущества. В ходе следствия Александр Маринин признал вину частично, пояснив, что действовал по приказу неких реальных владельцев «Соляриса», которые не указаны в учредительных документах. Дело в отношении неустановленных организаторов криминальной схемы выделено в отдельное производство.

Адвокат Константин Попандопуло, защищавший Александра Маринина, не стал комментировать приговор, сославшись на занятость.

Арбитражный суд Краснодарского края внес в реестр кредиторов «Соляриса» требования АСВ как правопреемника Росэнергобанка на 790 млн руб., претензии по поводу оставшейся суммы будут рассмотрены позже. АСВ требует аннулировать сделку с ООО «Союз» и вернуть имущество завода в конкурсную массу.

В ГК АСВ сообщили, что, если в результате решения суда предприятие будет возвращено в конкурсную массу ООО «Солярис», это позволит частично погасить требования Росэнергобанка.

По мнению юристов, установленный приговором факт злоупотребления полномочиями при продаже имущества ООО «Солярис» не является решающим при определении судьбы спорного актива. «Оспаривание сделок возможно лишь при условии, что покупатели являются недобросовестными и в момент совершения сделки были осведомлены о наличии признаков банкротства и неправомерности вывода активов в преддверии банкротства», – отметил Олег Пермяков, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

Анна Перова, Краснодар