Умер режиссер клипов Bad Boys Blue и «Чайфа» Кирилл Котельников

На 59-м году жизни умер уральский кинорежиссер и документалист Кирилл Котельников. Об этом сообщает пресс-служба рок-группы «Чайф», для которой он снимал клипы. Также режиссер сотрудничал с немецкой группой Bad Boys Blue.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Котельников

Фото: Кадр из программы Новогодний Фейерверк Кирилл Котельников

Фото: Кадр из программы Новогодний Фейерверк

«Опечалены уходом из жизни нашего товарища Кирилла Котельникова. Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл»,— отмечается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Музыканты перечислили клипы, над которыми трудился Кирилл Котельников: «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «Картонная пристань». Причиной смерти режиссера названа тяжелая продолжительная болезнь.

Помимо сотрудничества с группой «Чайф» Кирилл Котельников известен картинами об истории Свердловского рок-клуба, а также по работе с немецким коллективом Bad Boys Blue. Съемки одного из клипов этой группы проходили в екатеринбургской исправительной колонии ИК-2.

Александр Кислов