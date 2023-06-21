Самострой оценили в 600 миллионов

На продажу в Челябинске выставлено семиэтажное недостроенное здание бывшего грузинского национального культурного центра. Цена объекта площадью 5,6 тыс. кв.м составляет 600 млн руб. По словам собственника, из-за падения доходов после «вмешательства в его дела предыдущей администрации города» он решил привлечь бизнес-партнеров для достройки здания, а если не удастся, то продать его. В 2020 году судебные приставы готовились к принудительному сносу здания после того, как суд по иску мэрии признал объект самовольными постройками. Эксперты отмечают, что объект нуждается в реновации, а его стоимость сильно завышена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее здание грузинского центра хотели снести из-за планов строительства развязки

Фото: Артур Якушко Ранее здание грузинского центра хотели снести из-за планов строительства развязки

Фото: Артур Якушко

В Челябинске на сайте предложений Avito появилось объявление о продаже бывшего грузинского центра на улице Красноармейской. Семиэтажное недостроенное здание с помещениями свободного назначения общей площадью 5,6 тыс. кв.м оценено в 600 млн руб., или более чем 107 тыс. руб. за кв.м.

В объявлении говорится, что сейчас в здании используются три этажа, на первом функционирует «кафе-бар-ресторан» на 150 посадочных мест, второй этаж — «жилой сектор», который в дальнейшем можно перевести «под доходную часть». На третьем этаже имеется спортивно-оздоровительный комплекс, зал бокса, кикбоксинга и атлетический кружок. В подвальном помещении есть бассейн и сауна. «Другие этажи частично построены, но не достроены. Внешний вид тоже требует приведения в порядок, а после здесь можно будет организовать хоть филиал МГУ или хоть университет высокого уровня. Можно создать гостиничный или офисный бизнес с более 100 номерами. Будет всегда крупный доход»,— говорится в объявлении.

В разъяснениях от собственника указано, что этот дом он строил для себя и своих детей, но сейчас решил привлечь партнеров. «Надежности, крепости хватит не на одно поколение, много прослужит, будьте уверены. Ранее я не хотел вмешательства посторонних лиц, строил сам, но вижу, что мой бизнес упал от отрицательного вмешательства в мои дела предыдущей администрации города, доходная часть потерялась. И я решил привлечь бизнесменов, интересующихся приобретением в собственность недвижимости и имущества в этом доме»,— говорится в объявлении. Если привлечь инвесторов не удастся, собственник готов продать объект.

Объект принадлежит семье бывшего руководителя Грузинского национального культурного центра «Золотое Руно» Владимира Пертия. Общественная организация располагалась в этом здании, но была ликвидирована в 2018 году. В том же году действующий на тот момент мэр Челябинска Евгений Тефтелев подписал распоряжение об изъятии земельного участка и недостроя для муниципальных нужд — строительства развязки на улице Братьев Кашириных. В 2019 году Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск администрации Челябинска к господину Пертия и его сыну Звияду «о сносе самовольных построек в рамках реализации мероприятий по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС». Суд признал незаконными объекты капитального строительства, возведенные на арендованном муниципальном участке,— «гараж» и «автомойку», над которыми построены еще шесть этажей. Челябинский областной суд оставил это решение в силе, но добровольно ответчики его не исполнили. В 2020 году судебные приставы готовились к принудительному сносу самостроя. Тогда собственники грузинского центра называли действия городской администрации вандализмом и заявляли, что построили здание законно на основании разрешения прошлых властей. В результате мэрия и семья Пертия заключили мировое соглашение, по которому семиэтажный недострой избавили от сноса.

По данным сервиса 2ГИС, сегодня в здании по адресу Красноармейская, 72, не работают никакие организации.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Станислав Ахмедзянов считает, что стоимость объекта завышена, как минимум, в три раза. «Здание находится в очень неприглядном состоянии, и, конечно, не стоит 600 млн. Надо смотреть конструкции и планировки, но без реконструкции тут точно ничего не сделать. Много лет здесь ничего не меняется, фасад не обустроен, проект очень старый. Расположение неплохое, рядом находится Greenplex (бизнес-центр.— «Ъ-Южный Урал»). Теоретически здание можно использовать под гостиницу, апартаменты или офисы. Но такой объект необходимо продавать только с идеей, как его дальше использовать. Если идеи нет, здание не продать. Цена однозначно завышена»,— говорит эксперт.

По мнению генерального директора агентства «А1 Недвижимость» Степана Подпятникова, цена объекта «максимально нереальна». «Возможно, здесь имеет ценность земельный участок, но все равно он столько не стоит. Постройка несовременная. Если отталкиваться от арендного метода оценки коммерческой недвижимости, при ставке аренды в этом районе 400–500 руб. за кв.м, при восьмилетней окупаемости, которая нужна инвесторам, то цена будет составлять 45–50 тыс. за кв.м. Если посмотреть на соседние здания, то под коммерческое использование можно найти помещения стоимостью 50 тыс. руб. за кв.м, уже готовое и сданное в аренду. Этот объект нуждается в реновации»,— говорит Семен Подпятников. По его данным, в целом по Челябинску сегодня на рынке коммерческой недвижимости наблюдается рост цен на помещения в новостройках, а стоимость вторичных объектов осталась на уровне прошлого года. При этом эксперт прогнозирует существенное увеличение цен на складские и производственные помещения из-за программы промышленной ипотеки. «На этом рынке очень большой дефицит и очень мало предложения. По нашим прогнозам, в этом году цены могут вырасти на 30–40%. Это связано с программами господдержки, кредиты под 5% для производственников достаточно выгодны. Мы видим, что произошло с рынком жилой недвижимости: после запуска льготных госпрограмм, цены у застройщиков очень выросли»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова