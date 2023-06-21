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Коммерсантъ FM
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Глава Минтранса сообщил о привлечении более 200 млрд руб. за счет системы «Платон»

Глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что благодаря запущенной в 2015 году системе «Платон» в дорожный фонд привлекли более 200 млрд руб.

Виталий Савельев

Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении грузовиков с массой свыше 12 тонн и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

Дорожный фонд — часть средств бюджета, которая используется для финансирования дорожной деятельности.

«За время работы системы зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн и более 200 млрд руб. перечислено в дорожный фонд»,— сказал господин Савельев (цитата по ТАСС).

Виталий Савельев также сообщил, что Минтранс разработал две цифровые платформы: для учета данных беспилотников (максимальной взлетной массой от 150 г до 30 кг) и предоставляющую доступ БПЛА к единому воздушному пространству.

Последняя платформа предполагает, в частности, определение места запуска и посадки с помощью цифровой аэронавигационной карты. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогу совещания 27 апреля.

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