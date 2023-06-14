Путин поручил правительству интегрировать беспилотную авиацию в воздушное пространство РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотные воздушные судна в единое воздушное пространство с целью их безопасной эксплуатации. В частности, необходимо проработать вопросы по системам обслуживания воздушного движения, навигации, а также по противодействию противоправному использованию БПЛА.

Перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля, сформирован по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем 27 апреля. Правительству также поручено создать «благоприятные условия» для развития рынка БПЛА и стимулировать их применение.

Совместно с Минобороны и ФСБ, следует из перечня, правительство должно ограничить использование «геопространственных данных». Минтрансу поручено разработать организацию воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции БПЛА. Совместно с ВЭБ.РФ правительство профинансирует проекты, направленные на ускоренную разработку и внедрение технологий в том числе в области развития беспилотных авиационных систем.

31 декабря 2022 года Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации. В апреле 2023 года структура Минцифры приняла решение о распределении частот в диапазоне 5030–5091 МГц для управления БПЛА. Президент на совещании 27 апреля назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб.

Лусине Баласян