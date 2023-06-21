Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МОК проверит Исинбаеву и Тарпищева на соответствие этическим принципам организации

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям действуют и в отношении российских членов МОК. В связи с этим комиссия МОК по этике намерена проверить их на причастность к вооруженным силам России и поддержку боевых действий на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Предыдущая фотография
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

Фото: Коммерсантъ / Варвара Славущева  /  купить фото

Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Елена Исинбаева

Фото: Коммерсантъ / Варвара Славущева  /  купить фото

Шамиль Тарпищев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое — активная поддержка боевых действий, второе — контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года»,— сказал господин Адамс (цитата по ТАСС).

В настоящее время членами МОК являются президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Марк Адамс отметил, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации МОК. Спустя год МОК рекомендовал допустить представителей этих двух стран к турнирам, до соревнований могут допускать только тех спортсменов, которые не связаны с армией, не получают финансирование от государства и не высказывались в поддержку российской военной операции на Украине.

О реакции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...