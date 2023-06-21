МОК проверит Исинбаеву и Тарпищева на соответствие этическим принципам организации

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям действуют и в отношении российских членов МОК. В связи с этим комиссия МОК по этике намерена проверить их на причастность к вооруженным силам России и поддержку боевых действий на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое — активная поддержка боевых действий, второе — контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года»,— сказал господин Адамс (цитата по ТАСС).

В настоящее время членами МОК являются президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Марк Адамс отметил, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации МОК. Спустя год МОК рекомендовал допустить представителей этих двух стран к турнирам, до соревнований могут допускать только тех спортсменов, которые не связаны с армией, не получают финансирование от государства и не высказывались в поддержку российской военной операции на Украине.

О реакции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».