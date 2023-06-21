Молодежи помогут с первым взносом

Минстрой готов компенсировать половину аренды жилья для молодежи, которая копит первоначальный взнос на ипотеку. Такую программу сейчас разрабатывает министерство. Предполагается, что этой услугой смогут воспользоваться лица до 35 лет, которые планируют приобрести квартиру в новостройке. Информацию “Ъ FM” подтвердил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В ведомстве ожидают, что программа будет охватывать порядка 310 тыс. человек ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При первом приближении идея Минстроя видится интересной и актуальной, признает руководитель сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов. Однако все зависит от условий программы, которые пока неизвестны, пояснил собеседник “Ъ FM”:

«Мне кажется, распространять эту программу на все сделки по аренде или на потенциальном рынке купли-продажи жилья в новостройке не будут. Это неконтролируемая история. И, скорее всего, речь пойдет о каких-то конкретных объектах, требований к договорам. Возможно, программу привяжут к пакетам по арендному жилью, которые реализуются через госкорпорацию "Дом.РФ".

Субсидировать любую аренду вряд ли будут, по крайней мере, исходя из моего представления относительно того, как администрировать такой громоздкий и в значительной степени серый рынок. Что касается влияния на цены, опять же нужно смотреть, насколько широко будет применяться эта программа.

Опыт реализации последних проектов по субсидированию всего, что имеет отношение к рынку недвижимости, показал, что если программа была достаточно массовой, она приводила к повышению ценовых уровней.

И какого-то волшебного эликсира, который позволит этого избежать, скорее всего, не существует.

У "Дом.РФ" есть объекты, которые они строят сами, и есть от других застройщиков. Но в масштабах страны это первые десятки таких предложений. Они есть не в каждом городе. Там белый договор аренды, все четко очень прописано, понятный продукт, понятные услуги управляющей компании, но ставки немного выше рыночных уровней».

Могут ли в итоге цены на жилье пойти вверх? Директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев не ожидает такой тенденции. Сейчас, по его словам, на рынке, наоборот, цены идут вниз. И проект Минстроя не изменит ситуацию, считает собеседник “Ъ FM”:

«Цены снижаются из-за разных скидок, которые предлагают застройщики. Дисконт по бизнес-классу доходит уже до 27%. Это говорит о том, что цены уже упали, но мало кто это признает. Опять же рынок аренды у нас непрозрачный — он серый, если не сказать черный. Мало какой арендодатель раскрывает то, что он сдает квартиру. Все это происходит без ведома государства.

А для того, чтобы вам на основании этого закона предоставить информацию о том, вы снимаете жилье и претендуете на компенсацию, нужно, чтобы договор аренды был зарегистрирован в установленном порядке. Мало какой арендодатель на это согласится, потому что никто не хочет отчислять часть своих доходов государству. Поэтому, может быть, это еще одна из попыток вывести рынок аренды из тени. Я не думаю, что этот закон в текущей обстановке будет сделан достаточно привлекательным и для арендодателя, и для арендатора».

Пока вопросам к проекту Минстроя больше, чем ответов, признает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин. Например, должны ли участники программы вернуть субсидии в бюджет, если не смогут накопить на первоначальный взнос, задается вопросом эксперт:

«Как контролировать, что люди копят на первоначальный взнос? Деньги можно в любой момент снять со счета и потратить на другие цели. Значит, контролироваться все это будет очень жестко. Допустим, плату за аренду придется переводить в какой-то специальный фонд, где средства будут храниться, как на эскроу-счете. Арендатор при этом вносит туда не всю сумму, а половину.

Нужно понимать, какое жилье можно снимать, есть ли какие-то требования конкретно к объекту или это будут специальные доходные дома, или это обычная арендная плата любому физическому лицу на вторичном рынке. Куда деньги могут быть направлены? Какая сумма в конечном итоге должна быть накоплена?

Все это, конечно, пока выглядит на уровне желания поддержать рынок, потому что уже все ощущают, что строительный сегмент у нас столкнется с проблемами. Видимо, определенными, потому что уже на сегодняшний день все сделки на первичном рынке совершаются по переуступке.

Если мы хотим, чтобы этот рынок жил, а не умер, то в нынешней ситуации менять что-то в худшую сторону нельзя ни в коем случае. Основная масса кредитных продуктов и на вторичке, и на первичке — это первоначальный взнос 15–20%. Но есть варианты, например, от 10% при определенных условиях. Если мы даже выйдем в ситуацию, когда минимальный первоначальный взнос составит 20%, это уже будет достаточно серьезный удар по рынку. А если 30%, то и активность снизится где-то на 30–40%. Эту ситуацию такими схемами и придумками не выправить».

Согласно данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость аренды жилья в России — 25 тыс. руб., в Москве — 33 тыс. руб. В агентстве Knight Frank ожидают, что в столице наибольшим спросом в рамках программы Минстроя будет пользоваться жилье стоимостью от 10 млн руб. до 30 млн руб., расположенное за третьим транспортным кольцом, но до МКАДа.

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Александр Рассохин