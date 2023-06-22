«Вкусвилл» зашел за посылкой

«Почта России» продолжает экспериментировать с развитием торгового направления. Теперь компания договорилась о продаже продуктов и напитков «Вкусвилла» в некоторых своих отделениях в Москве и в случае успеха планирует тиражировать партнерство на другие города. Ритейлеру это позволит увеличить продажи без инвестиций в открытие магазинов, но на новых для «Вкусвилла» локальных рынках проект может потребовать дополнительных рекламных инвестиций, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России», рассказали “Ъ” в компаниях. На первом этапе проект действует в 30 почтовых отделениях в Москве, где появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками под брендом сети.

Во «Вкусвилле» уточняют, что пилотный проект продлится не менее трех месяцев. По словам представителя сети, там заинтересованы в расширении присутствия через почтовые отделения за счет городов, где нет своих магазинов. В «Почте России» говорят, что при спросе на продукцию «Вкусвилла» в Москве проект затем может быть масштабирован на Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

«Вкусвилл» основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, около 12% владеют структуры Baring Vostok. Управляет более 1,4 тыс. магазинов. Выручка АО «Вкусвилл» в 2022 году выросла на 25,4%, до 203,39 млрд руб., чистая прибыль была на уровне 3,09 млрд руб. Помимо собственных магазинов компания поставляет свою продукцию на некоторые АЗС, в кинотеатры, аптеки, образовательные учреждения и т. д.

Для «Почты России» это не первая попытка партнерства с крупным ритейлером. В 2018 году оператор запустил продажи товаров в ряде почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области совместно с «Магнитом». Как сообщал ритейлер, ассортимент насчитывал от 200 до 600 наименований и в 2019 году планировалось открыть точки продаж не менее чем в 2 тыс. почтовых отделений.

Независимый эксперт Ирина Болотова говорит, что этот проект оказался неуспешным, что может быть связано со слишком широким ассортиментом. Почтовые отделения больше подходят для продажи товаров импульсивного спроса, говорит она. В «Магните» комментарий не предоставили.

В «Почте России» говорят, что пока не планируют заключать партнерства с другими ритейлерами. В 2022 году компания запустила продажу товаров под собственной торговой маркой «Почтовая марка», а в ряде отделений в Москве появились белорусские товары. Географию их поставок планируется расширять.

По итогам 2022 года выручка «Почты России» от торговой деятельности выросла на 4% год к году, до 28,78 млрд руб. Это соответствует 13,8% от общей выручки компании, сказано в ее отчетности.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что за счет развития сотрудничества с «Почтой России» «Вкусвилл» сможет заметно расширить сеть продаж без дополнительных затрат на открытие собственных магазинов. Поставки бакалеи и снеков не требуют от ритейлера установки дополнительного оборудования, и такие товары могут храниться в отделениях длительное время, добавляет она.

Как отмечает госпожа Болотова, проект, вероятно, потребует от «Вкусвилла» вложений в рекламу. По ее словам, в Москве, в первую очередь в центральных локациях, а также в других городах-миллионниках продукция сети уже достаточно известна, но в небольших городах узнаваемость марки «Вкусвилл» ниже. Госпожа Сумишевская добавляет, что для развития партнерства с «Почтой России» в городах, где нет «Вкусвилла», компаниям необходимо будет решить, кто из них возьмет на себя логистические вопросы и как будет выстроен процесс доставки товаров до отделений.

«Почта России» в последнее время активно пытается расширить возможности отделений в том числе за счет партнерств. В этом году компания объявила об открытии в отделениях пунктов выдачи заказов Ozon и «Яндекс Маркет», а в 2022 году запустила доставку из иностранных онлайн-магазинов одежды, таких как Asos, Net-a-Porter и Farfetch.

Алина Савицкая