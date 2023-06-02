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Коммерсантъ FM
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Казахстан попробует «Вкусвилл»

Ритейлер запускает доставку товаров в сети страны

Все больше российского бизнеса следует за потоком массовой эмиграции граждан после начала военных действий на Украине и мобилизации. Так, на рынок Казахстана, одного из основных направлений отъезда россиян, выходит «Вкусвилл». Сеть запустила в стране возможность оптового заказа своих продуктов и уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний. Однако эксперты предупреждают, что развитие на рынке Казахстане может осложнять логистика и слабый уровень известности бренда среди местных жителей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». На сайте представлен каталог товаров ритейлера для оптового заказа в Казахстан. Во «Вкусвилле» подтвердили запуск нового проекта. Там пояснили, что через сайт ритейлер готов принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан.

В сети говорят, что также начали сотрудничать с рядом локальных партнеров в Казахстане, поставки которым осуществляются через дистрибутора Brandpoint. В основном это товары со сроком хранения более 30 дней. В частности, продукцию от «Вкусвилла» сегодня уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция ритейлера появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean, уточняют в сети.

Компания «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 году Андреем Кривенко. По собственным данным, сеть насчитывает более 1,4 тыс. магазинов в 78 городах России. По итогам 2022 года заняла восьмое место в рейтинге Infoline среди крупнейших FMCG-сетей в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Вкусвилл» за прошлый год составила 203,4 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб.

«Вкусвилл» стал наращивать свое присутствие на постсоветском пространстве с прошлого года. Тогда ритейлер совместно с логистической компанией Boxberry запустил оптовую доставку своих товаров в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию со сроком до десяти дней.

Независимый эксперт Ирина Болотова говорит, что сегодня многие российские ритейлеры для диверсификации бизнеса рассматривают возможности для вывода бизнеса в соседние страны. Однако, предупреждает эксперт, рынок ритейла Казахстана отстает от российского на 12–15 лет. По данным Infoline, оборот розничной торговли Казахстана в 2022 году составил $34,5 млрд. Для сравнения: оборот только двух крупнейших российских сетей X5 Group и «Магнит», согласно данным Infoline, за прошедший год составил $38,4 млрд и $34 млрд соответственно.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в первую очередь основными покупателями продукции «Вкусвилла» в Казахстане станут россияне, которые переехали в эту страну в прошлом году из-за мобилизации. По его словам, туда уехали жители крупных российских городов — а это основные покупатели «Вкусвилл».

Ирина Болотова отмечает, что ниша продажи продуктов для здорового образа жизни, в которой работает «Вкусвилл», в Казахстане остается свободной. Но она считает релокантов не самой стабильной аудиторией, так как многие из них могут снова принять решение о переезде.

По мнению господина Бурмистрова, в перспективе «Вкусвилл» сможет привлечь лояльную аудиторию и среди казахстанских потребителей. Однако на это потребуется больше времени, так как в Казахстане пока не планируется открытие магазинов сети, уточняет эксперт.

В целом госпожа Болотова называет сегмент B2B сложным для развития за границей. Ритейлерам необходимо учитывать тонкости местного законодательства, получения лицензий на продажу, а также предусмотреть способы реализации нераспроданных остатков товаров в стране. Кроме того, эксперт обращает внимание на сложности в организации логистики в Казахстане из-за больших расстояний между крупными городами. Этот факт, по мнению Ирины Болотовой, также может повлиять на широту поставляемого в страну ассортимента продуктов.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев

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