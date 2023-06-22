Контроль над спортзалами перешел к женщинам

Развитие новых форматов, скидки и сохраняющаяся популярность спортивных занятий помогли фитнес-клубам нарастить общее число клиентов на 5% к допандемийному уровню. Но состав их посетителей меняется: больше половины посетителей женщины, а средний возраст увеличился до 37 лет. Это стимулирует клубы делать ставку на развитие групповых программ, в то время как популярность тренажерных залов снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число клиентов фитнес-клубов (посетители, занимающиеся в среднем раз в неделю и чаще) в 2023 году составило 6,1 млн человек, увеличившись на 5,2% к докризисному 2019 году, говорится в исследовании FitnessData, которое есть у “Ъ”. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина оценивает показатель в 6,3 млн человек. «Он снижался в пандемию, но сейчас показывает устойчивый рост»,— говорит она.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отмечает, что увеличение числа посетителей фитнес-клубов будет способствовать увеличению валовой выручки отрасли. «Но речь не идет о пропорциональном росте: хотя людей стало больше, но цены за последние несколько лет повысились на 7%, что меньше инфляции»,— говорит эксперт.

Увеличение клиентской базы клубов руководитель FitnessData Максим Боровиков связывает с ростом числа объектов. Сейчас в России 13,5 тыс. фитнес-клубов и студий, что на 5,5% больше, чем 2019 году. Рост произошел за счет активного открытия небольших студий до 200 кв. м. Именно перераспределение в пользу новых форматов, по мнению руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, могло привлечь аудиторию. Он приводит в качестве примера рост популярности сайклинг-студий. Кроме того, в кризис фитнес-клубы стимулируют клиентов скидками и акциями. Елена Силина связывает положительный тренд с сохраняющейся популярностью спортивных занятий.

Число клиентов клубов растет на фоне изменения аудитории. По подсчетам FitnessData, за последние четыре года доля женщин выросла с 53% до 56%. В натуральном выражении количество занимающихся женщин выросло на 340 тыс. человек, мужчин, напротив, сократилось на 100 тыс., замечает Максим Боровиков. Гендиректор XFIT Ирина Туманова говорит, что в ее сети 57% клиентов — женщины, последние годы этот показатель растет. «Мужчины менее склонны к регулярной поддержке здоровья»,— считает она. Увеличение доли женской аудитории, по мнению господина Боровикова, стимулирует клубы делать ставку на групповые программы, востребованность же тренажерных залов снижается.

По словам эксперта, средний возраст клиента вырос с 36 до 37 лет из-за сокращения на 160 тыс. человек в возрастной группе 25–34 года. Эксперт связывает динамику с демографическими причинами, включая снижение рождаемости в 1990-х годах, и с отъездом за границу части мужчин после объявления частичной мобилизации. Ольга Киселева заметила рост числа клиентов старше 45 лет. «В линейке становится больше адаптированных продуктов: это, например, стрейчинг, йога, пилатес, функциональный тренинг»,— поясняет она. Эксперт также обращает внимание на рост предложения околомедицинских программ, связанных, например, с дыханием или ментальным здоровьем.

В FitnessData рассчитывают на дальнейший рост клиентской базы, обращая внимание на низкий уровень вовлечения: регулярно в клубы ходят лишь 4% населения страны. Ольга Киселева называет рост числа посетителей общемировой тенденцией. Но к прямому росту маржинальности бизнеса это пока не приводит из-за постоянного увеличения затрат, добавляет она.

Михаил Васильев с осторожностью говорит о возможном увеличении аудитории фитнес-студий, предполагая, что точкой роста останутся лишь новые и наиболее успешные форматы. «Устойчивого роста доходов населения не происходит, а в периоды кризиса россияне часто выбирают наиболее доступные форматы развлечений»,— рассуждает он. Ирина Туманова также обращает внимание на то, что многие стремятся экономить на посещении спортивных клубов.

Александра Мерцалова