Парк для победы

Московское отделение ЛДПР в среду выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на осенних выборах мэра Москвы. Его кандидатуру делегаты предвыборной конференции, прошедшей в Филевском парке, поддержали подавляющим большинством голосов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил выбор соратников и подчеркнул, что партийному выдвиженцу предстоит не только нарастить личный рейтинг, но и улучшить электоральные показатели партии по Москве в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победить на выборах мэра Москвы ЛДПР обещает благодаря молодости Бориса Чернышова (слева), организационным усилиям Леонида Слуцкого (справа) и наследию Владимира Жириновского

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Победить на выборах мэра Москвы ЛДПР обещает благодаря молодости Бориса Чернышова (слева), организационным усилиям Леонида Слуцкого (справа) и наследию Владимира Жириновского

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Конференция столичного отделения ЛДПР прошла в Филевском парке на западе Москвы: так партийцы, по их признанию, демонстрировали свою открытость потенциальному избирателю и москвичам в целом. С раннего утра на аллее, ведущей к летним открытым подмосткам, реяли многочисленные партийные знамена, под которыми ближе к началу мероприятия выстроились члены молодежной ячейки ЛДПР. «Проходите обязательно к сцене, там будет выступать Борис Чернышов!» — обещали они прогуливающимся гражданам. Но миновать полицейский досмотр и рамки металлоискателей (пускали всех желающих, не сверяясь ни с какими списками) прохожие не стремились, предпочитая слушать политическое действо слегка поодаль. Не помогали ни увещевания волонтеров, ни видневшийся стол с чаем, черешней и расстегаями.

Идиллическую картину, дополненную проглянувшим к началу заседания солнцем, в приветственном слове подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Сегодня прекрасная погода: Москва готова к тому, чтобы принять важное решение, избрать кандидата в мэры от лучшей политической партии современной России,— гремел политик.— Прошел год, как с нами нет Владимира Вольфовича Жириновского. Нам тяжело, но, следуя его заветам, ради его памяти, ради того, чтобы людям в стране жилось достойно в это очень непростое время, мы укрепились, возросли! Нас стало значительно больше, мы преодолели разные партийные преграды, плечом к плечу объединились сегодня, консолидировались во имя нашей великой победы!»

31-летнего Бориса Чернышова господин Слуцкий отрекомендовал человеком молодым, незаурядным, смелым, дерзким, высокообразованным и, что особенно важно, знакомым московской молодежи, да и вообще людям всех возрастов. «Задача, которая стоит,— получить высокий процент, завоевать поддержку москвичей, людей очень критичных по своему характеру,— указал председатель ЛДПР.— Мы уверены, что Борис с этой задачей справится, что он получит поддержку москвичей, что он решит задачу прихода ЛДПР в Московскую городскую думу». Помочь кандидату призвана вся партия, ведь по тому, как он проявит себя в предвыборной работе, москвичи будут судить о работе ЛДПР в целом, напомнил лидер: «Эта кампания для нас имеет знаковый характер. Я ставлю задачу достичь качественно достойных результатов. Показать, что в России есть партия, на которую можно опираться в решении самых непростых задач. И москвичам предстоит поверить в это. Поверить в Бориса Чернышова. Поверить в ЛДПР».

Сами партийцы, похоже, поверили в своего кандидата задолго до конференции. Выступившие вслед за лидером столичные активисты заверили делегатов в результативности политической работы господина Чернышова и особо отметили его умение располагать к себе обычных горожан. Момент, когда счетная комиссия констатировала абсолютную победу Бориса Чернышова в тайном голосовании (57 за выдвижение, один против), «прогретые» участники встретили оглушительной овацией. «Какой будет результат, зависит от него в первую очередь, но и от всех нас,— еще раз напомнил Леонид Слуцкий.— Давайте поддерживать Бориса Александровича Чернышова каждый день, на каждом мероприятии, понимая, что результат 10 сентября — это наш результат».

Сам господин Чернышов выступил с весьма длинной программной речью. «Я уверен и знаю, что все сюда пришли не ради меня,— начал он.— Вы пришли ради себя. Так же и я буду сражаться, бороться не за себя, а за каждого из вас, за каждого москвича, за каждого человека слова и дела, который будет работать в великом городе». Кампания, напомнил кандидат, проходит в особое время, когда Россия противостоит всему коллективному Западу, и в этих условиях возрос запрос на справедливость, заботу власти о людях, рост уровня жизни и многое другое. Об этом ЛДПР будет говорить в ходе кампании, пообещал Борис Чернышов. «Безусловно, есть запрос на перемены,— также заметил он.— Многие люди как никогда чувствуют этот запрос. Они спрашивают себя, что изменилось в моей жизни к лучшему за это время, и не могут найти. Да, город преобразился, строятся новые школы, дорожные развязки, новые дома… Но люди остаются одинокими, им не хватает общения со своими соседями, с городскими чиновниками. И людям сегодня не хочется возводить бетонные стены между друг другом. Им хочется снести эти преграды. И нам вместе предстоит победить пандемию одиночества и ненависти, которая захлестнула наш город и нашу страну». Далее господин Чернышов переключился на более осязаемые материи и, сославшись на программные заявления Владимира Жириновского, заявил, что интересы жителей окраин Москвы должны стоять для власти на первом месте.

Этих интересов, судя по вкратце представленной политиком программе, довольно много. Внимания кандидата от ЛДПР удостоились платные парковки, поведение таксистов и курьеров на электровелосипедах, обеспечение пенсионеров, состояние подвалов и подъездов, вопросы сосуществования с мигрантами и многое другое. С этими и прочими «болевыми точками» Москвы господин Чернышов пообещал расправиться, как только станет мэром. Единственным конкурентом на пути к этой цели он видит действующего градоначальника Сергея Собянина (выдвинут на новый срок «Единой Россией»), а у остальных кандидатов, по мнению либерал-демократа, просто недостает политического опыта.

В вероятности успеха политик публично не усомнился. «Политическая ситуация в России открывает перед нами возможность показать очень хороший результат и даже победить,— считает Борис Чернышов.— Думаю, что 10 сентября мы услышим интересную новость от Мосгоризбиркома: в Москве будет объявлен второй тур, в котором встретятся кандидат от партии ЛДПР и представитель партии власти». Учитывая этот прогноз, кандидат попросил участников конференции лично (так как доверие к СМИ, по его мнению, снижается) достучаться до своих знакомых и рассказать им о «программе Бориса Чернышова и принципах ЛДПР». Наиболее активных агитаторов и добровольцев он пообещал включить в число кандидатов партии на выборах в Мосгордуму. «Я прошу высший совет и председателя поддержать эту идею,— сказал господин Чернышов.— Избирательная кампания в Мосгордуму началась вот прямо сейчас, здесь. Прошу вас мобилизовать все силы и провести мощную, яркую, бескомпромиссную избирательную кампанию в стиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского».

По завершении конференции (ее кандидат подытожил импровизированным слоганом «Борис — за твои мечты, а Чернышов — для москвичей») депутат признался корреспонденту “Ъ”, что в случае необходимости не преминет использовать в ходе кампании не только стиль Владимира Жириновского, но и разработанную партией нейросеть «Жириновский». «И вы тоже пользуйтесь!» — настоятельно рекомендовал кандидат. Как пояснил “Ъ” источник в ЛДПР, агитационные материалы пока не утверждены, но идея включить в кампанию наследие Владимира Жириновского, конечно же, есть: «Это очевидно, это на поверхности, партия постоянно апеллирует к его образу».

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова