Не Москва ль за ними

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во вторник выдвинула депутата Госдумы Дмитрия Гусева кандидатом на осенних выборах мэра Москвы. Внутрипартийных конкурентов у него предсказуемо не оказалось: кандидатуру лидера столичного отделения партийцам еще в феврале рекомендовал председатель СРЗП Сергей Миронов. Предвыборная кампания господина Гусева будет строиться вокруг темы обеспечения безопасности москвичей и антимигрантской повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полученный от Сергея Миронова (справа) подарок Дмитрию Гусеву посоветовали использовать в том числе и для защиты москвичей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Полученный от Сергея Миронова (справа) подарок Дмитрию Гусеву посоветовали использовать в том числе и для защиты москвичей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Конференция СРЗП по выдвижению кандидата в мэры прошла в бывшем здании фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. Делегатов и гостей встречал масштабный баннер с лозунгом будущей кампании «Гусев защищает». Сергею Миронову, который открывал конференцию, слоган понравился: лидер партии выразил уверенность, что кампания Дмитрия Гусева пройдет на высоком электоральном уровне. «Это энергичный, эффективный и очень грамотный современный политик,— описал 50-летнего коллегу 70-летний председатель СРЗП.— Человек с активной гражданской позицией и, что очень приятно, активный законодатель. Он молод, но у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве Москвы… С большим удовольствием рекомендую конференции Дмитрия Гусева кандидатом от нашей партии».

Сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин разделил энтузиазм господина Миронова, но предупредил, что московская кампания будет самой сложной из всех предстоящих. «Очень большая специфика, потому что москвичи — это интеллектуальные люди, которые понимают, что нужно сделать в стране и в городе»,— пояснил господин Семигин и пообещал, что Дмитрию Гусеву в предвыборной борьбе непременно помогут программные положения и документы, разработанные партией. «Он сражается с действительно серьезным человеком — с мэром Москвы, который немало сделал,— констатировал сопредседатель партии.— Избиратели оценивают то, что Сергей Собянин делает, и у него очень высокий рейтинг».

Самого господина Гусева делегаты и гости конференции встретили с воодушевлением, четырежды хором проскандировав его фамилию. Политик поблагодарил товарищей за горячую поддержку и начал речь с достижений столичной ячейки СРЗП (рост числа муниципальных депутатов с 10 до 22 и открытие новых Центров защиты прав граждан). Отдельный акцент он сделал на спецоперации на Украине и работе справороссов на гуманитарном и законодательном направлении, а затем выделил вопросы рождаемости (по мнению кандидата — проблема номер один для Москвы) и участия горожан в цифровой экономике.

Ключевыми же пунктами предвыборной программы господина Гусева, судя по его выступлению, станут обеспечение безопасности москвичей (речь идет как о чрезвычайных ситуациях, так и об антитеррористической и антикриминальной работе), а также антимиграционная повестка. «Чтобы остаться лучшим городом Земли, Москва должна стать самым безопасным городом в мире,— заявил Дмитрий Гусев.— Это стало очевидно 30 мая, после атаки беспилотников на столицу. Как мы понимаем безопасность? Как защиту от терактов — это первое. Конечно, это в первую очередь задачи Министерства обороны, но мы считаем, что важно научить москвичей, как правильно действовать в подобных ситуациях. Нужна система общественной безопасности». Активизировать эту работу следует и на системном уровне — это касается работы камер наружного наблюдения: их в Москве, по мнению справоросса, по-прежнему недостаточно.

«Третье и самое главное — миграционная политика Москвы,— продолжил господин Гусев.— Почему москвичи чувствуют себя в опасности в своем родном городе? Мигранты. Мигранты из бывших советских республик. Они ведь не в Нижний Тагил едут (господин Гусев — уроженец Свердловской области.— “Ъ”), они едут сюда, в Москву. И что страшно: что эти люди живут рядом с нами, при этом живут по своим правилам. Многие из них либо вообще не говорят, либо очень плохо говорят на русском языке. И это, конечно, пугает. Да, мы всем рады, но мигранты должны жить по законам нашего, российского общежития, знать нашу историю, культуру, знать наш язык».

Вопросы сосуществования с мигрантами явно интересовали большинство присутствующих: в зале на этих словах установилась пронзительная тишина, которая затем сменилась выкриками с мест. «Нужны ли нам мигранты?» — вопрошал Дмитрий Гусев. «Нет!» — отвечали некоторые делегаты. «Да, нужны! — неожиданно возразил политик.— Главный вопрос вот в чем: сколько нам нужно мигрантов, какой квалификации и каких специальностей. И это все можно и необходимо рассчитать. Нам необходимо ввести самые жесткие квоты для мигрантов во всех отраслях городской экономики. Нам нужны только квалифицированные специалисты на определенный промежуток времени. Приехал, отработал (год, два, три) — спасибо, давай, до свидания! И вот тогда Москва станет самым безопасным городом мира!»

Возбуждение товарищей заметил и Сергей Миронов. Дослушав речь господина Гусева, он поднялся на сцену и напомнил, что введение визового режима со странами Средней Азии — консолидированная партийная позиция. «Работы много, и в этой связи — вот тебе инструментарий для этой работы!» — заключил лидер партии и протянул Дмитрию Гусеву внушительный разводной ключ ярко-красного цвета. Господин Гусев подарок оценил и заметил, что таким ключом можно пользоваться не только по прямому назначению: «Это хорошее оружие для защиты».

В бюллетене для голосования Дмитрий Гусев значился в одиночестве. Несогласным с его кандидатурой предлагали ее зачеркнуть, согласным — оставить бланк без изменений и погрузить в урну. Пока партийцы справлялись с этой задачей, на сцену поднялись представители волонтерских организаций, работающих в зоне спецоперации или помогающих семьям ее участников. Они переключили внимание делегатов с Москвы на Донецк, Луганск, Кременную, Мариуполь, не забыв заодно подчеркнуть выдающиеся моральные качества господина Гусева, его заслуги в общественной работе, энергичность и, главное, недюжинную смелость. Например, глава кубанского фонда «Добро и дело» Анна Артемьева рассказала, как депутат бесстрашно работал «недалеко от врага, который выкатил цену за его голову» в размере $8 млн.

В конечном счете возражать против выдвижения Дмитрия Гусева в мэры не стал никто: его кандидатуру единогласно поддержали все присутствовавшие делегаты. «Расти большой, не будь лапшой!», «Мы с вами!», «Здоровья, победы!», «Дима, брат, порви их всех! (Собянин вне конкуренции)»,— написали партийцы своему выдвиженцу на специальном стенде для коллективных посланий.

Григорий Лейба