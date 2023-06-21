Минтруд подготовил поправки о сохранении пособий по уходу за ребенком для работающих матерей

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, которые сохраняют для работающих матерей страховые выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Как отмечают в пресс-службе ведомства, поправками предусматривается возможность выхода женщин на работу во время декретного отпуска при полном сохранении выплат.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день»,— пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается только в том случае, если родитель работает неполный день, отметили в ведомстве. Если мать вернется на работу, то отпуск по уходу за ребенком прервется, но выплаты сохранятся. Поправки приняли согласно поручению президента Владимира Путина, уточнил министр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Родить нельзя работать».

Александр Кислов