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В Екатеринбурге 24 июня пройдет музыкальная конференция Ural Music Night

На следующий день после фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), 24 июня, во Дворце культуры железнодорожников пройдет одноименная конференция для музыкантов, представителей музыкальной индустрии и всех любителей музыки. Она будет состоять из воркшопов, дискуссий лекций от экспертов музыкальной индустрии.

Так, в «Круглом зале» пройдут лекции Павла Лаптева и Павла Яценко о брендинге в музыкальной индустрии, Татьяны Маркиной о развитии личного бренда ВКонтакте и другие. Кроме того, слушателей ждут мастер-классы от бас-гитариста и продюсера Антон Давидянц и вокального тренера Славы Киладзе.

В локации «Шоурум» Максим Свобода расскажет об «основах домашней аранжировки», Юрий Казачанский проведет лекцию «Как писать и сводить треки быстро и до конца», а вечером состоится дискуссия-подкаст «Рынок музыкального оборудования в России: где мы сейчас и что делаем дальше».

В Большом зале пройдут воркшопы от музыканта, журналиста, преподавателя Moscow Music School и НИУ ВШЭ Ника Завриева, Евгения Румянцева «VK Музыка для музыкантов», а также лекция независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко «История музыки в игровой индустрии: от 8-бит до Акиры Ямаока» и другие.

В МФЗ состоится панельная дискуссия СМИ «Не бей лежачего: что происходит с журналистикой в культуре и с культурой в журналистике». Среди участников — Александр Ашбель (E1.RU), Лена Бабушкина («Большой город»), Влада Ямщикова (66.ru) и другие. Вечером в этой локации пройдет разбор композиций музыкантов экспертами индустрии.

Напомним, фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В этом году он состоится 23 июня, в нем будут участвовать более 140 музыкальных коллективов. Одними из хедлайнеров станут Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Валерий Сюткин.

Анастасия Таначева

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