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«Городскую управляющую компанию» Нижнего Новгорода ликвидируют к концу года

Мэрия Нижнего Новгорода планирует ликвидировать МП «Городская управляющая компания» (ГУК) до конца 2023 года, сообщил и.о. первого заместителя главы администрации Денис Скалкин на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету и налогам в среду.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По его словам, процедура ликвидации структуры, обслуживавшей многоквартирные ветхие и аварийные дома, займет до трех месяцев. Сейчас муниципальное предприятие, лишенное лицензии по иску Госжилинспекции, гасит кредиторскую задолженность и снимает аресты с имущества.

Находившиеся в управлении дома переданы в созданное в 2019 году ООО «Городское управление домами», учрежденное муниципальными АО «Нижегородский водоканал», «Теплоэнерго» и «Инженерные сети». Руководитель ГУК Вадим Мартынов напомнил, что выручка предприятия по итогам 2022 года составила 25,1 млн руб.

Дебиторская задолженность ГУК оценивается в 150 млн руб., ее планируется продать по договорам цессии.

Владимир Зубарев

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