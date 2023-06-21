НБКИ: количество выданных автокредитов в Нижегородской области снизилось в мае на 11%

Банки в Нижегородской области выдали более 1,5 тыс. кредитов на покупку автомобиля в мае 2023 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц показатель сократился на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в России было выдано 65,5 тыс. автокредитов (-7,8%), больше всего займов пришлось на Москву (4,21 тыс. шт.), Московскую область (3,58 тыс. шт.), Санкт-Петербург (3,40 тыс. шт.), Татарстан (3,25 тыс. шт.) и Краснодарский край (2,94 тыс. шт.).

«После рекордного с начала прошлого года количества выданных автокредитов в апреле, в мае этот показатель немного сократился. Прежде всего это объясняется сезонным фактором — большим количеством праздничных дней в первой половине мая»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отметил, что на ситуацию повлияло возобновление госпрограммы льготного кредитования и «увеличение продаж автомобилей из дружественных стран» и машин с пробегом.

Анастасия Еремина