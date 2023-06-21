Тренд на электротранспорт пошел по реке

В столице запустили речные электротрамваи. На причалах уже выстроились длинные очереди из желающих прокатиться. Пока трамваи ходят по одному маршруту — от Киевского вокзала до жилого комплекса «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. Осенью его планируют продлить до парка Фили. До пятницы включительно проезд будет бесплатным. Потом за поездку в будние дни придется отдать 150 руб., а в выходные — 300 руб. Ранее власти сообщали о возможности в будущем оплачивать поездки картой «Тройка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Корреспондент “Ъ FM” Иван Корякин попытался воспользоваться новым транспортом утром 21 июня, но не смог из-за длинной очереди на посадку. Зато он попал на борт речного трамвая накануне вечером и поделился впечатлениями:

«Главный вопрос был: умеет ли этот трамвайчик причаливать по разные стороны реки? Или он идет так же, как автобус едет по дороге, и останавливается только на одной стороне набережной? Второй вариант мне был не очень удобен, пришлось бы переходить реку, чтобы попасть на "Киевскую". Но оказалось, что действительно у причала "Сити" можно сесть на трамвайчик как до "Шелепихи", так и до "Киевской".

На набережной сотрудники организатора перевозок спросили, куда я хочу отправиться. Они созвонились с кем-то внизу, там по рации переговорили с капитанами — сколько у кого свободного места, могу ли я попасть на борт? Действительно была небольшая очередь.

В итоге я попал, занял свое место. Внутри этот трамвайчик, как широкофюзеляжный самолет: три ряда кресел, столики, лампочки со светом, как в ресторане, панорамные окна. На город открываются совершенно новые ракурсы, тем более в районе "Сити". И, конечно, с дизельными теплоходиками это все не сравнится. Разворачивается речной электротрамвай очень быстро. Я просто использовал его как паром: переправился с одного берега на другой. Семь минут — не так много. Он довольно быстро швартуется, никакой матрос не выскакивает, чтобы бросить концы. Он просто стыкуется со станцией. Вот так вот я перебрался к театру-мастерской Петра Фоменко».

Новые речные трамваи вмещают до 50 пассажиров. Планируется, что они будут перевозить москвичей круглый год, по крайней мере, этой зимой горожане неоднократно наблюдали испытания судов в районе Нагатинского затона.

Как утверждают столичные власти, основные элементы судов, например, корпус, тяговый электродвигатель, остекление и программное обеспечение российского производства. Подробнее о трамваях — в справке “Ъ FM”:

Речные трамваи, как писал “Ъ”, должны развивать крейсерскую скорость в восемь узлов — это примерно 15 км/ч. У них десятичасовой запас хода, на одной зарядке они могут пройти летом больше 200 км, а зимой свыше 100 км. К слову, протяженность первого запущенного маршрута — 6,5 км. За реализацию проекта отвечает компания «Водоходъ», по данным “Ъ”, с ней столичные власти заключили контракт еще два года назад. Он рассчитан на 15 лет. Сначала издание приводило сумму почти в 20 млрд руб., однако позже она выросла до 26 млрд руб. Соглашение предполагает поставку более 20 судов на электротяге, монтаж 23 плавучих причалов, шести береговых зарядных станций и двух «пунктов базирования флота». Изначально маршруты планировали запустить еще летом 2022 года. Однако, как писал “Ъ”, сроки спуска судов на воду затянулись из-за логистических проблем. В частности, верфь не успела получить в срок сиденья, информационные экраны и некоторые элементы интерьера. Как предполагают в мэрии, первым маршрутом смогут воспользоваться до 1,5 млн человек, которые живут в прилегающих районах. Удобнее станет тем москвичам, которых река отделяет от станций метро и МЦК.

Вряд ли горожане будут воспринимать речные трамваи как полноценный транспорт, скорее, они станут вариантом для прогулок, считает председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Прежде всего этот вид транспорта носит прогулочный характер по многим причинам: и скорость медленная, и топология течения Москвы-реки непрямая, и отсутствие удобных пересадок, допустим, с линиями метрополитена. Но даже наличие речных трамваев как прогулочного вида транспорта для отдыха — это важная вещь с точки зрения комфортной городской среды.

Речной транспорт в России, как правило, убыточен и дотируется государством. Например, по той причине, что навигация длится пять-шесть месяцев, обычно не больше, иногда семь месяцев в Москве, и таким образом остальное время судно стоит где-то в затоне, команду при этом надо содержать. Но, думаю, речной транспорт в Москве прибылен, потому что это большой город. Желающие прокатиться по Москве-реке даже по цене 300 руб., есть. Наверное, это не будет экономически неоправданно, наверное, все-таки это будет на грани рентабельности, но большой прибыли эти электрические суда точно не принесут».

До конца года столичные власти планируют запустить второй маршрут речных электротрамваев от Автозаводского моста до Печатников.

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Елена Иванова