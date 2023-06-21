Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Москве-реке запустили электрические речные трамваи с подсветкой

В Москве запущено регулярное движение речных судов как вида городского общественного транспорта. На круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли электрические речные трамваи с панорамным остеклением. До 23 июня проезд будет бесплатным. Далее услуги речного транспорта можно оплатить обычными проездными билетами, банковскими картами, картами «Тройка», а также с помощью технологии Face Pay. На маршрут планируется выпустить восемь судов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2021 году столичные власти заключили пятнадцатилетний контракт с ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). Он предполагает поставку 21 пассажирского судна на электротяге, монтаж 23 понтонных плавучих причалов, шести береговых зарядных станций и двух «пунктов базирования флота». В тендерной документации оговаривается, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Корабли должны развивать крейсерскую скорость в восемь узлов (14,8 км/ч), обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км и 105 км (в летнее и зимнее время соответственно). Плавсредства оснащены панорамным остеклением и светодиодной подсветкой по периметру (из пяти меняющихся цветов). Для речных трамваев монтируют круглые понтонные причалы двух размеров — радиусом 10 м и 16 м — с кафе, информационными экранами и велопарковками. Для экономии времени суда должны швартоваться к понтонам носом, а не бортами.

По условиям контракта суда должны доплывать до Филей, а до конца 2023 года обещан еще и запуск маршрута от Печатников до Автозаводского моста. Перевозки должны были стартовать еще летом 2022 года, но были задержки с получением сидений, информационных экранов и элементов интерьера, пояснял “Ъ” производитель судов на верфи «Эмпериум» (строит корабли по заказу «Водохода»). За год сумма контракта увеличилась с 19,5 млрд до 26 млрд руб. Старт движению 20 июня давали президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин. При этом градоначальник пообещал запустить «в ближайшие годы» еще три маршрута электросудов.

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...