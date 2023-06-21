На Москве-реке запустили электрические речные трамваи с подсветкой

В Москве запущено регулярное движение речных судов как вида городского общественного транспорта. На круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли электрические речные трамваи с панорамным остеклением. До 23 июня проезд будет бесплатным. Далее услуги речного транспорта можно оплатить обычными проездными билетами, банковскими картами, картами «Тройка», а также с помощью технологии Face Pay. На маршрут планируется выпустить восемь судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2021 году столичные власти заключили пятнадцатилетний контракт с ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). Он предполагает поставку 21 пассажирского судна на электротяге, монтаж 23 понтонных плавучих причалов, шести береговых зарядных станций и двух «пунктов базирования флота». В тендерной документации оговаривается, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Корабли должны развивать крейсерскую скорость в восемь узлов (14,8 км/ч), обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км и 105 км (в летнее и зимнее время соответственно). Плавсредства оснащены панорамным остеклением и светодиодной подсветкой по периметру (из пяти меняющихся цветов). Для речных трамваев монтируют круглые понтонные причалы двух размеров — радиусом 10 м и 16 м — с кафе, информационными экранами и велопарковками. Для экономии времени суда должны швартоваться к понтонам носом, а не бортами.

По условиям контракта суда должны доплывать до Филей, а до конца 2023 года обещан еще и запуск маршрута от Печатников до Автозаводского моста. Перевозки должны были стартовать еще летом 2022 года, но были задержки с получением сидений, информационных экранов и элементов интерьера, пояснял “Ъ” производитель судов на верфи «Эмпериум» (строит корабли по заказу «Водохода»). За год сумма контракта увеличилась с 19,5 млрд до 26 млрд руб. Старт движению 20 июня давали президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин. При этом градоначальник пообещал запустить «в ближайшие годы» еще три маршрута электросудов.

Александр Воронов