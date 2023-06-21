Экс-акционер СМЗ опроверг подачу заявления о собственном банкротстве

Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения заявление бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова о признании его банкротом. Напомним, заявление было подано в суд 18 января этого года. В качестве основания для признания господина Пестрикова несостоятельным указывалось наличие у него задолженности перед кредиторами в размере 3,3 млрд руб. Как следует из материалов дела, с ходатайством о возвращении заявления обратился сам Игорь Пестриков. Он пояснил, что заявление о собственном банкротстве не подавал и его направление в суд не согласовывал, а о том, что заявление подано, узнал из картотеки арбитражных дел.

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Несмотря на отзыв заявления господином Пестриковым, дело о его банкротстве не прекращено. В конце марта с требованием признать экс-акционера СМЗ банкротом в суд обратилось также ПАО «Московский кредитный банк». Размер задолженности Игоря Пестрикова перед ПАО не указан. Поскольку ложное заявление от лица господина Пестрикова оставлено без рассмотрения, в порядке очередности подлежит рассмотрению заявление банка. Заседание, на котором будет изучена его обоснованность, назначено на 15 августа.

Напомним, Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций СМЗ. Весной 2022 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генпрокуратуры об изъятии в пользу РФ 89% акций предприятия, в том числе и пакета господина Пестрикова. В начале июня прошлого года в отношении Игоря Пестрикова было возбуждено уголовное дело о пособничестве бывшему гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву в злоупотреблении полномочиями. Между заводом и господином Пестриковым был заключен договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как указывало следствие, оно не могло обеспечить возврат займа. Артур Уртаев был отправлен в СИЗО. Игорь Пестриков скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск.