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Коммерсантъ FM
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В Иркутской области Радоница объявлена официальным выходным

Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии сегодня, 21 июня, приняли законопроект, согласно которому на территории региона вводится дополнительный нерабочий день. Как сообщает пресс-служба областного парламента, речь идет о Радонице, или родительском дне.

«Инициативу об объявлении Дня памяти после Пасхи, который традиционно проводится в первый вторник после пасхальной недели, внесли в заксобрание депутаты регионального парламента от всех фракций по предложению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана. Вопрос также был поддержан членами Межконфессионального совета при заксобрании»,— уточняется в сообщении.

Закон закрепляет нерабочий день на территории области в связи с массовым посещением кладбищ, храмов и других мест поминовения. Ближайший родительский день — 14 мая 2024 года.

Влад Никифоров, Иркутск

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