Джо Байдена окружают расследованиями

Перспективы переизбрания Джо Байдена на пост президента США в 2024 году становятся все менее очевидными. В Демократической партии признают, что тактика, подразумевающая одни лишь массированные атаки на потенциального соперника господина Байдена — экс-президента Дональда Трампа, уже не работает. На рейтингах Джо Байдена негативно сказываются и экономические проблемы, и рост преступности, и миграционный кризис, и скандалы вокруг сына президента — Хантера Байдена. Республиканцы в Конгрессе намерены по максимуму развить тему о якобы незаконном получении им и другими людьми из окружения Джо Байдена более $10 млн от зарубежных компаний, в том числе из КНР. Свое слово готовится сказать и американская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден (справа) с сыном Хантером

Фото: Patrick Semansky / AP Джо Байден (справа) с сыном Хантером

Фото: Patrick Semansky / AP

Как ожидается, прокуратура США в ближайшее время обнародует решение, которое может повлиять на ход предвыборной гонки. Речь о том, обвинят ли Хантера Байдена в нарушениях, связанных с возможной неуплатой им налогов и предоставлением недостоверных данных при покупке огнестрельного оружия. Это решение станет кульминацией продолжающегося четыре года расследования, которое республиканцы стремятся представить в качестве очередного доказательства коррумпированности семьи Байден.

На днях одно такое доказательство уже было обнародовано — в этот раз не прокуратурой, а членами Конгресса США. В ходе проводимого законодателями расследования было установлено, что семья американского президента якобы незаконным способом получила более $10 млн от зарубежных компаний, включая структуры в КНР и Румынии.

Согласно заявлению председателя комитета Палаты представителей по надзору Джеймса Комера, «члены семьи Байден и деловые партнеры создали сеть из более чем 20 юрлиц».

Большинство из этих компаний появились после того, как Джо Байден стал вице-президентом. И это неслучайно: законодатели-республиканцы подозревают, что люди из окружения Джо Байдена (не меньше девяти человек, включая Хантера Байдена) в корыстных целях пользовались своими тесными связями с вице-президентом.

Сообщается, что денежные средства соратники господина Байдена получали от «китайских граждан и компаний, имеющих значительные связи с китайской разведкой и Компартией КНР». И это был не единственный иностранный источник дохода. «В то время как вице-президент Байден читал лекции в Румынии о коррупции и этике, Байдены получили (через партнера семьи Байден) более $1 млн от компании, контролируемой румынским гражданином Габриэлем Поповичем, обвиняемым в коррупции»,— говорится в сообщении на сайте Конгресса.

Источники финансирования, по заверению расследователей в Конгрессе, пытались скрыть путем создания национальных юрлиц с ограниченной ответственностью, а также при помощи разбивки трансакций на более мелкие.

В ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам разбирательства, члены комитета Палаты представителей заявили: если обвинения подтвердятся, ответственные за содеянное должны будут отправиться в заключение. Они признали, что пока не смогли доказать, что полученные средства переводились каким-то образом Джо Байдену. Но сдаваться конгрессмены не собираются, обещая и дальше искать эти связи.

Представители Хантера Байдена ситуацию особо не комментировали. Лишь его адвокат пренебрежительно отозвался о докладе, назвав его «переформулированным искаженным заявлением о совершенно законных встречах и делах частных лиц» (юриста, не назвав его по имени, процитировала газета The Wall Street Journal).

А Белый дом назвал все расследование «еще одним политическим трюком». «Конгрессмен Комер имеет опыт быстрой игры с фактами и распространения необоснованных инсинуаций»,— приводит агентство AP слова представителя Белого дома Яна Сэмса.

Джо Байден на этом фоне перестал отмалчиваться и теперь убеждает всех в том, что его сын «ничего плохого не делал». Более того, недавно глава Белого дома взял Хантера Байдена в зарубежную поездку — в Ирландию.

Издание Politico отмечает: происходящее с сыном президента США независимо от того, чем все эти расследования закончатся, «может иметь серьезные последствия для президентской заявки на переизбрание».

Любопытно, что на фоне обвинений в адрес семьи американского президента расследования в отношении его потенциального конкурента Дональда Трампа как-то померкли. То, что во вторник суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента виновным в сексуальных домогательствах 30-летней давности и клевете, в СМИ почти уже не обсуждают. Республиканцам своим заявлением все-таки удалось сместить фокус информационной повестки на Джо Байдена и его семью.

При этом семейные проблемы — далеко не единственное, из-за чего американцы могут еще больше разочароваться в президенте. Их волнуют прогнозируемая рецессия, сложности с поднятием потолка госдолга, резкий рост преступности в американских городах, небывалый миграционный кризис. И наконец, в принципе способность Джо Байдена в таком почтенном возрасте справляться со своими обязанностями. Все это и без расследования Конгресса серьезно подпортило рейтинги президенту США, объявившему о планах баллотироваться на второй срок.

Как отмечается в исследовании института общественного мнения Gallup, популярность Джо Байдена в конце апреля побила очередной антирекорд — лишь 37% довольны его деятельностью на посту президента. Это самый низкий показатель господина Байдена и один из худших среди всех американских президентов за время наблюдений Gallup.

На этом фоне Джо Байден теряет поддержку даже среди своих однопартийцев. И кандидат с нестандартной повесткой для демократов, на которого никто всерьез ставок не делал, Роберт Кеннеди-младший уже перетянул на свою сторону 19% бывших избирателей президента, отмечается по итогам проведенного Fox News опроса.

Когда же дело доходит до лобового столкновения с Дональдом Трампом, тут тоже не все гладко. Сторонники демократов не исключают, что господин Трамп из-за происходящего вокруг Джо Байдена может снова победить.

Так, проведенное ABC News / The Washington Post на этой неделе исследование показало, что бывший президент опережает господина Байдена на 6 пунктов (45% против 39%).

Если в начале президентской кампании Дональда Трампа демократы были полны оптимизма из-за слишком неуверенного ее старта, то сейчас демократические стратеги должны быть «чертовски обеспокоены», цитирует издание The Hill одного из них на условиях анонимности. Другой продолжает, что необходимо искать новые подходы. По его словам, «есть разрыв между классом консультантов Демократической партии и избирателями». «Они (консультанты.— “Ъ”) думают, что могут просто запустить кучу рекламы о том, какой сумасшедший Дональд Трамп, и этого будет достаточно. Но это уже не так»,— предупредил собеседник The Hill.

Екатерина Мур, Вашингтон