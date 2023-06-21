В центре Иркутска загорелся гостевой дом

На улице Тимирязева в центре Иркутска произошел пожар в одноэтажном гостевом доме. Из здания эвакуировалось 17 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, ситуацию осложняла плотная деревянная застройка — к одноэтажному зданию вплотную пристроены двухэтажный дом, сауна и гараж. Пожар потушили на площади 132 кв. м. В ликвидации огня участвовали шесть пожарных расчетов. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

В МЧС назвали причиной ЧП аварийную работу электросети. «Недавно собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты. Местный электрик предупредил хозяина "машинок" об опасности создаваемой чрезмерной нагрузки на электросеть, однако тот проигнорировал предупреждение»,— сказали в ведомстве.

Лаура Кеффер