Полпред президента в ПФО может посетить Пермский край

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров может посетить Пермский край, сообщили «Ъ-Прикамье» сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. По данным одного из них, федеральный чиновник может принять участие в торжественной сдаче в эксплуатацию ЖК «Любимов» в Березниках.

Строительство ЖК «Любимов» завершилось в июне этого года. Возведение микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания после техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. Общая площадь жилого комплекса составляет 293 тыс. кв. м. Крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми курировала краевая компания «Корпорация Пермского края».