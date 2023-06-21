Военных обслужили и обобрали

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего начальника отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. В суде было установлено, что действия чиновника, его подчиненных и связанных с ним коммерсантов нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 млн руб. при обслуживании его помещений.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в системе закупок оборонного ведомства было возбуждено главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР в конце июня 2020 года. Сергей Кушнарев вначале проходил по нему свидетелем, но спустя почти десять месяцев следователи пришли к убеждению, что ответственность за причиненный ущерб лежит прежде всего на начальнике отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны Кушнареве. 23 марта 2021 года его задержали, а затем и арестовали Хамовническим райсудом. Под стражу по обвинению в мошенничестве также были взяты сотрудники военного ведомства Иван Гнатюк и Руслан Беседин, а кроме того, руководитель одной из клининговых компаний Светлана Масленникова.

По версии следствия, благодаря заговору, в котором участвовали эти и другие фигуранты, Минобороны предоставлялись услуги по завышенным ценам по обслуживанию помещений, в том числе их уборке. Всего таким образом было похищено 323 млн 597 тыс. руб.

Оказавшись под следствием, господа Кушнарев и Гнатюк заключили с Главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых раскрыли весь механизм хищений, участия в нем других лиц и сообщили о неизвестных следствию эпизодах.

Благодаря этому фигуранты получили условные сроки. Так, господин Кушнарев, возместивший к тому же часть ущерба, был приговорен к четырем годам условно, а кроме того, его на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Приговор Басманного райсуда, на котором присутствовал корреспондент “Ъ”, господин Кушнарев выслушал абсолютно спокойно (оглашались только вводная и резолютивные части судебного решения), а от комментариев вместе со своим адвокатом воздержался.

В конце июня в том же Басманном суде должно начаться рассмотрение дела в отношении господ Беседина и Масленниковой, не признающих свою вину. За предполагаемые хищения их будут судить в обычном порядке.

Алексей Соковнин