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Коммерсантъ FM
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Рост на неустойчивых продажах

Мониторинг деловой активности

Свежие данные о деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) свидетельствуют о сохранении оптимизма в секторе. По итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (совместно рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ) в мае составил 53,7 пункта после 54,1 пункта в апреле и 53,5 пункта в марте. В росте настроений МСП впервые за долгое время проявились показатели фактической выручки: рост продаж в мае достиг максимума с лета 2021 года, до сих пор компонента росла лишь на ожиданиях будущей выручки. О положительной динамике сообщили 16% опрошенных (14% в апреле) — впрочем, доля оптимистов в отношении будущей выручки сократилась с 32% до 29%. В результате компонента продаж в целом все еще остается в негативной зоне (47,4 пункта против 46,2 в апреле).

Остальные компоненты — кадровой и кредитной доступности, инвестиционной активности — показали в мае снижение. Отметим, что замедление инвестактивности после бурного роста в последние месяцы стабилизировалось: в мае инвестиции нарастили 19% предприятий против 20% месяцем ранее, планы же остаются неизменны (увеличить вложения планируют все так же 28% респондентов, сократить — 4%). Впрочем, эти планы могут не оправдаться из-за кадрового дефицита на рынке: из-за недостатка ресурсов малые компании не способны конкурировать с крупными за специалистов. Пока же доля расширявших штат МСП оставалась стабильна (12%), но все меньше компаний формируют спрос на новых сотрудников (24% против 27%), при этом чуть реже они намерены и оптимизировать штат (5% против 6%).

Давление на инвестактивность окажет также доступность кредитов: удовлетворенный спрос сократился с 27% до 25% за счет доли сумевших получить кредит. Ухудшилась ситуация с отказами — их доля выросла с 9% в апреле до 13% в мае.

В таких условиях деловая активность становится чувствительнее к неустойчивой динамике выручки. Лучше всего на ее рост отозвались микропредприятия. На сокращение же доступности займов чутко отреагировал средний бизнес — его индекс обвалился с 60,9 пункта до 53,9 пункта (в т. ч. за счет меньшей готовности компаний к расширению). Отрицательная динамика из-за снижения доступности кредита характерна для услуг и производства — последнее удерживает активность за счет расширения штата для реализации выпуска.

Диана Галиева

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