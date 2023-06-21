Гематологии нужна свежая кровь

Главный гематолог Минздрава Елена Паровичникова заявила, что в 65 регионах страны наблюдается недостаток «квалифицированных кадров» в гематологии. Проблему госпожа Паровичникова объяснила разницей «в разы» в зарплатах врачей в Москве и в других городах. Согласно данным исследования Фонда семьи Тиньковых, в 2021 году в России насчитывалось всего 448 гематологов — это в среднем лишь пять врачей на каждый субъект РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В большинстве регионов медучреждения амбулаторного звена недоукомплектованы врачами-гематологами, заявила главный внештатный специалист гематолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова. Ситуация с недостатком квалифицированных кадров, по ее словам, наблюдается в 65 регионах. «Зарплаты отличаются в разы. Врач-гематолог в Москве получает 140 тыс. руб., в Ярославле — 25 тыс. Тариф в территориальных программах на амбулаторный прием врача-гематолога отличается на порядок — от 140 до 2 тыс. руб. Специалистов нет на амбулаторном этапе. Почему? Денег им не платят»,— цитирует госпожу Паровичникову издание «Медвестник».

Она также обратила внимание на необходимость создания инфраструктуры дневных стационаров. В 28 регионах их нет, и гематологических пациентов госпитализируют в обычные круглосуточные. Специализированные гематологические центры действуют только в 11 субъектах, их отсутствие приводит к удлинению сроков ожидания начала лечения, подчеркнула Елена Паровичникова. Это особенно критично при трансплантации стволовых гемопоэтических клеток. Процедура эффективна только при условии непрерывности технологического процесса. «А у нас интервал между диагностикой лейкоза и трансплантацией в федеральном центре — 7–8 месяцев»,— подчеркнула госпожа Паровичникова. По ее словам, следует утвердить порядок диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями системы крови, ввести амбулаторный тариф, а также «погрузить в ОМС сопроводительную терапию» и пересмотреть применение введенной клинико-статистической группы (КСГ) по лечению осложнений после трансплантации, которая сейчас ограничена временным лимитом в 100 дней. У многих пациентов осложнения развиваются в течение года, то есть их все равно приходится госпитализировать, пояснила эксперт.

Выводы Елены Паровичниковой подтверждаются социально-экономическим исследованием «Онкогематологическая помощь взрослому населению в России», которое Фонд семьи Тиньковых (ФСТ, занимается системной поддержкой развития онкогематологии в России) провел совместно с Высшей школой экономики, Центром стратегических разработок и партнерством «Новый экономический рост». Согласно данным исследования, в 2021 году в России насчитывалось всего 448 гематологов — это в среднем пять врачей на каждый субъект РФ. В действительности же в некоторых регионах попросту нет таких специалистов. При этом норматив обеспеченности только амбулаторной службы — один врач-гематолог на 200 тыс. прикрепленного населения. «Если произвести несложную калькуляцию, то только в первичном звене должно быть не менее 730 врачей. Дефицит гематологов первичного звена составляет 40%»,— говорит гендиректор ФСТ Константин Тихомиров.

Следствием становится длительное ожидание приема, увеличение сроков диагностики, установления диагноза, позднее начало лечения, продолжает господин Тихомиров. Значительно нарушается маршрутизация пациентов — как в центр высококвалифицированной помощи, так и в обратном направлении, когда пациент завершил лечение и ему требуется своевременный контроль показателей здоровья и реабилитация. Отсутствие и нехватка врачей-гематологов в амбулаторном звене в ряде регионов приводит к внутреннему медицинскому туризму, что в свою очередь ведет к перегрузке федеральных медицинских организаций и крупных региональных ЛПУ по профилю, фактически становящихся межрегиональными центрами.

Врач-гематолог, медицинский эксперт ФСТ Андрей Абросимов добавляет, что проблема дефицита кадров «имеет более системный характер», чем просто разница в доходах врачей в регионах и в столичных и федеральных учреждениях. «Конечно, зарплата играет роль. Однако, кроме того, это и неразвитость социальной инфраструктуры, не позволяющей удерживать молодых специалистов на местах, сложности с приобретением жилья,— говорит господин Абросимов.— Важным фактором является и значительная нагрузка на гематолога амбулаторного звена в регионе, которая не соотносится с невысоким уровнем оплаты труда, не позволяет качественно и непрерывно повышать образовательный уровень. В свою очередь, отсутствие саморазвития для врача — это снижение качества оказания медпомощи, замедление внедрения инноваций в практику, отсутствие карьерного роста».

Нехватка врачей-гематологов и врачей смежных специальностей, среднего медперсонала, их низкая квалификация, отсутствие реабилитации, низкий уровень инфекционного контроля для онкогематологических пациентов, по словам Андрея Абросимова, приводят к тому, что в России делается лишь 2 тыс. трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток в год при потребности в 10 тыс. операций.

Для решения проблемы дефицита кадров, по словам Константина Тихомирова, ФСТ запустил программу профессиональной переподготовки врачей любых специальностей на врачей-гематологов и проводит регулярные стажировки для действующих специалистов. Ранее Минтруд установил перечень специальностей иностранных граждан и людей без гражданства с высшим образованием, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке — в этот список вошли онкологи и гематологи.

Наталья Костарнова