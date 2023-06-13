Врач левой категории

Почти половина опрошенных российских медработников признались, что знают коллег с поддельными документами о присвоении квалификационной категории — второй, первой или высшей. По мнению участников опроса, врачи делают это для повышения статуса, увеличения шансов на трудоустройство или из-за доплат. Минздрав заявляет, что известны лишь единичные случаи подделки выписок из приказов о присвоении квалификационной категории и они были основанием для возбуждения уголовных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пациенты едва ли обрадовались бы, узнав, что некоторые медработники склонны завышать свою категорию в том числе и ради их уважения

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Пациенты едва ли обрадовались бы, узнав, что некоторые медработники склонны завышать свою категорию в том числе и ради их уважения

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Опрос медработников провел профессиональный сервис «Актион медицина» (с 2016 года занимается информационно-экспертной поддержкой сотрудников медорганизаций). Эксперт сервиса Наталья Журавлева рассказала “Ъ”, что тема подделок всплыла весной, когда компания—владелец крупного портала отзывов о медиках «ПроДокторов» решила проверить документы о группе квалификации у нескольких врачей из Краснодара. Для этого портал запросил данные у департамента здравоохранения Москвы — медики утверждали, что проходили там аттестацию. Сначала депздрав отказался предоставить сведения, однако позже пошел навстречу. В результате выяснилось, что данные о квалификационной категории врачей не соответствуют действительности.

Категория медработника — это один из видов оценки профессиональных навыков. Чтобы подтвердить свою категорию, медик должен написать отчет о профессиональной деятельности (по сути, научно-аналитический труд), сдать экзамен и пройти собеседование с аттестационной комиссией. В зависимости от стажа специалист может претендовать на вторую (три года работы), первую (пять лет) и высшую (семь или десять лет) категорию. Надбавка за нее составляет от 5% до 15% оклада. В отличие от обязательного повышения квалификации аттестация на категорию добровольна. По данным Росстата, в 2022 году вторую, первую или высшую квалификационную категорию имели 40% врачей и 50% среднего медперсонала государственных и муниципальных медорганизаций.

Реальный объем рынка поддельных документов об аттестации оценить «крайне сложно» именно потому, что органы управления здравоохранением неохотно разглашают такую информацию, а раньше отказывались предоставлять ее вовсе, подчеркивает Наталья Журавлева. Поэтому «Актион медицина» провела на эту тему отдельный опрос; в нем приняли участие 457 медицинских работников — пользователи сервиса, а также подписчики крупных профессиональных сообществ в соцсетях. Из них 59% — врачи, 22% — руководящий состав (главные врачи, заместители главного врача, главные и старшие медсестры), 19% — средний медицинский персонал. При этом у 299 респондентов (65%) есть удостоверение квалификационной категории. Из них 55% знают, что документ проверялся на подлинность. Еще 12% затрудняются ответить, была ли проверка; у 33% проверки не было.

Как показал опрос, 43% респондентов знают коллег, которые пользуются поддельными удостоверениями о присвоении квалификационной категории. Так ответили 51% врачей, 25% менеджеров и 40% среднего медперсонала. Они считают, что их коллеги пользуются подделками «для повышения статуса, чтобы увеличить поток пациентов» (51%); чтобы увеличить шансы на трудоустройство (51%); исключительно из-за доплат (21%).

Больше половины медиков (56%) считают, что коллеги не стали проходить аттестацию самостоятельно из-за сложности процедуры. Примерно столько же (54%) указали на непонятные условия аттестации. Третий популярный вариант — нехватка времени из-за высокой нагрузки на работе (41%).

Руководитель московского отделения профсоюза медработников «Действие», гинеколог Мария Губарева говорит, что присвоение квалификации действительно «трудоемкий, затратный по времени процесс, на который решаются немногие». Результаты опроса, по ее мнению, «вполне отражают» реальную ситуацию: «Да, эти удостоверения могут быть и куплены. Есть масса фирм, которые предлагают подобные услуги, и большинство из них делают это через официальные структуры. То есть удостоверение будет совершенно официальное. Наверное, есть и поддельные. Но если человек идет именно от медучреждения, потому что руководство настаивает, чтобы он получил категорию, никакой сложности сделать это официально нет, поскольку все аттестационные комиссии обычно друг друга знают. Берется отчет предыдущего оппонента, исправляется фамилия и имя. Если все это сверху спущено, то проблем не бывает».

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович соглашается, что часть медиков получают поддельные удостоверения, однако «не в том проценте», который показал опрос. По ее мнению, для точной оценки ситуации необходимо более глубокое исследование с большим числом респондентов. Впрочем, уверена госпожа Попович, организаторы здравоохранения должны быть озабочены «не столько выявлением "зайцев" и их отловом», сколько созданием благоприятных условий для профессионального роста медиков. «Если у них тяжелая история с зарплатой, они пытаются хоть как-то таким образом заработать,— продолжает Лариса Попович.— Вот с этим тоже надо бороться. Надо выровнять условия зарплаты для одинаковых врачебных функций по всей стране, а не делать так, чтобы врачи условно из Ивановской области всеми силами рвались в Москву за большей зарплатой и пытались доказать, что у них суперсертификаты».

Комментируя результаты опроса, в Минздраве отметили: документом, подтверждающим факт присвоения квалификации, является выписка из акта (приказа) о присвоении квалификационных категорий. «Таким образом, требует дополнительных пояснений, о каких удостоверениях идет речь в опросе»,— говорится в ответе ведомства. В «Актион медицина» уточнили: в приказах министерства указано, что комиссия обязана сделать выписку из акта, однако региональный орган управления здравоохранением часто на его основе выдает медработникам официальное удостоверение о присвоении категории.

В Минздраве также подчеркнули, что подлинность документа «при наличии сомнений» проверяет работодатель: «Известны единичные случаи подделки выписок из приказов о присвоении квалификационной категории, что являлось основанием для возбуждения компетентными органами уголовных дел». В ведомстве добавили, что реализуют пилотный проект «по оптимизации и автоматизации» процедуры аттестации медицинских и фармацевтических работников для получения квалификационной категории «посредством использования Единого портала государственных услуг»: «Это позволит минимизировать количество подаваемых документов, сократит сроки процедуры, повысит прозрачность процесса и обеспечит возможность для верификации квалификационной категории».

Наталья Костарнова