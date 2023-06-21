Минобрнауки просит включить интеллект

Российские вузы с нового учебного года введут в программы обновленный учебный модуль по искусственному интеллекту. Минобрнауки направило представителям университетов прототип программы курса. Помимо студентов профильных специальностей, он должен преподаваться и для «специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, государственного и муниципального управления». В ведущих технических вузах, представителей которых “Ъ” попросил прокомментировать начинание, заявили, что подобные образовательные программы уже давно реализуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В новом учебном году в вузах России появится обновленный курс «Системы искусственного интеллекта». Он создан Министерством науки и высшего образования РФ совместно с «Альянсом в сфере искусственного интеллекта» (ассоциация объединяет ведущие технологические компании, такие как «Сбер», «Яндекс», «Уралхим» и другие, для развития компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта). Прототип образовательного модуля опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Напомним, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин принял участие в организованной «Сбером» конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», по итогам которой подписал перечень поручений по развитию ИИ в России на 2023 год. Документ, в частности, обязывает правительство РФ «обеспечить внесение в образовательные программы высшего образования и программы повышения квалификации изменений, направленных на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению».

В Минобрнауки РФ рассказали “Ъ”, что курс создан «для оказания вузам методической поддержки образовательного процесса и актуализации образовательных программ в соответствии с последними тенденциями в сфере искусственного интеллекта». Ввести модуль в программы разных уровней можно уже с 1 сентября. В ведомстве уточнили, что «университеты сами разрабатывают образовательные программы и формируют учебный план», поэтому решение о включении модуля на том или ином курсе обучения вузы будут принимать самостоятельно.

В рабочую программу модуля входят «Основы программирования на Python», «Математический анализ», «Линейная алгебра» и «Теория вероятностей и математическая статистика». Программа подразделяется на три уровня — базовый, продвинутый и экспертный (в зависимости от направления подготовки).

Директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов пояснил “Ъ”, что разработанный курс представляет собой «упрощенное унифицированное представление ИИ, которое бы подошло максимальному количеству вузов». Эксперт полагает, что основной целью авторов модуля было «увеличение охвата и внедрение его как можно в большем количестве университетов». Такого же мнения придерживается ректор МЭИ Николай Рогалев. Он также отметил, что вузам стоит отбирать программы исходя из запросов работодателей. Господин Рогалев уверен, что только в партнерстве с представителями бизнеса удастся понять, каким специалистам необходимы подобные навыки.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Александр Ширяев рассказал “Ъ”, что в вузе дисциплины модуля преподаются не только для профильных специалистов, но и в рамках так называемой цифровой кафедры — для остальных студентов. Руководитель департамента больших данных и информационного поиска Вышки Евгений Соколов заявляет, что «сейчас абсолютно все студенты бакалавриата изучают цифровую грамотность, программирование и анализ данных». По его словам, курсы разработаны под каждую программу: «Историки скорее учатся писать небольшие скрипты на Python и обрабатывать табличные данные с их помощью, а студенты факультета компьютерных наук изучают машинное и глубинное обучение». После публикации единого образовательного модуля в вузе, добавил господин Соколов, задумались об объединении программ в отдельный блок.

Полина Ячменникова