Студент отсалютовал телефонным мошенникам

Следственное управление УМВД России по городскому округу Химки возбудило уголовное дело в отношении студента второго курса юридического факультета одного из столичных вузов Максима Захарова. Молодой человек устроил фейерверк в помещении отделения Сбербанка в Химках: по его версии, таким образом он попытался избавиться от телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками Центробанка и уже обокравших его на 1,5 млн руб.

О том, что в отношении студента Максима Захарова, проживающего в Москве на улице Константина Федина, СУ УМВД по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»; до семи лет лишения свободы), сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Информация о том, что в отделении Сбербанка, расположенном в жилом доме на улице Московской в Химках, слышны взрывы, на пульт полицейским поступила в 7:38. На место происшествия срочно выехал дежурный наряд. Прибыв к отделению банка, полицейские увидели уже скрученного присутствующими молодого человека, а в помещении кредитного учреждения — пробитый в нескольких местах навесной потолок и несильно пострадавший банкомат. Как выяснилось, студент взрывал петарды.

Задержанный Максим Захаров был доставлен в местное отделение, а оттуда — в полицейское следственное управление городского округа. По словам студента юридического факультета, поводом для его акции стало преследование со стороны телефонных мошенников. Как рассказал задержанный, представлявшиеся сотрудниками Центробанка неизвестные начали донимать его в минувшую пятницу. «Для убедительности они сбрасывали мне на телефон свои удостоверения, которые, как я подозревал, были ненастоящие»,— говорил он в своих показаниях. А как только Максим Захаров вновь высказывал свои сомнения, мошенники отправляли на его телефон различные документы с реквизитами Банка России, как бы подтверждая, что они настоящие сотрудники ЦБ. Во время беседы складывалось впечатление, что он и вправду имел дело с офисными служащими: в трубке были слышны шелест бумагами, разговоры по телефону и т. п.

В конце концов студенту заявили, что некий сотрудник Сбербанка пытается оформить от его имени кредит и хочет похитить его денежные средства. Собеседники студента якобы знают, кто это, но в целях безопасности необходимо оформить страховой счет и перевести на него деньги. Что молодой и сделал, переведя 1,5 млн руб. на два указанных ему счета.

«В понедельник я почувствовал неладное, хотел прервать все разговоры с ними — а звонили они с двух номеров — и снять наличные со счетов»,— сообщил он следствию. Однако звонившие убедили его в том, что они знают мошенника, похитившего его деньги, и силовики готовят операцию по его задержанию. Самого же студента попросили помочь: прийти в отделение банка и оттуда фейерверком из помещения с банкоматами дать им знать, когда там не будет людей.

Во вторник рано утром Максим Захаров приехал на электричке в Химки, приобрел в магазине рядом со станцией коробку с петардами «Арсенал» и направился в Сбербанк, будучи на постоянной телефонной связи с «сотрудниками Центробанка», которые инструктировали жертву, что делать. «В итоге я зашел в помещение, проверил, нет ли там у банкоматов людей, отзвонился и после этого поджег коробку с петардами»,— завершил свой рассказ задержанный. Его версию следствие тщательно проверит. А пока, по словам источника «Ъ», избирать ему меру пресечения в виде содержания под стражей не планируется.

Получить комментарии от представителей Сбербанка не удалось.

Юрий Сюн