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20-летняя дочь Кадырова получила высшую награду Чечни за «огромной вклад в развитие медицины»

Дочь главы Чечни Хутмат Кадырова награждена орденом имени Ахмата Кадырова — высшей наградой республики. Об этом сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Хутмат Кадырова

Хутмат Кадырова

Фото: Телеграм канал Ахмеда Дудаева

Хутмат Кадырова

Фото: Телеграм канал Ахмеда Дудаева

«На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат, в таком юном возрасте за ее спиной огромной вклад в развитие медицины региона»,— написал господин Дудаев в своем Telegram-канале.

Орденом Кадырова награждаются государственные и общественные деятели, граждане и организации за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, способствующие процветанию Чечни.

20-летняя Хутмат Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы республики. В марте по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова она также заняла пост куратора здравоохранения в правительстве республики.

23 июня 2022 года орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь Рамзана Кадырова — 23-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры Чечни. 28 ноября им наградили его вторую дочь — главу департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадырову.

Лусине Баласян

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