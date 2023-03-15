Кадыров назначил свою дочь куратором здравоохранения в правительстве Чечни

Дочь главы Чечни Хутмат Кадырова заняла пост куратора здравоохранения в правительстве республики. Эту должность она получила по поручению своего отца Рамзана Кадырова. Хутмат Кадыровой 20 лет, ранее она работала заместителем руководителя секретариата главы республики, занималась вопросами борьбы с коронавирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хутмат Кадырова и Рамзан Кадыров

Фото: chechnya.gov.ru Хутмат Кадырова и Рамзан Кадыров

Фото: chechnya.gov.ru

О назначении госпожи Кадыровой сообщил зампред правительства Чечни Адам Алханов. «По поручению Главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна»,— написал он в своем Telegram-канале, выразив надежду, что «знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли».

В правительстве Чечни уже работает другая дочь Рамзана Кадырова — Айшат, занимающая пост министра культуры региона.

1 февраля Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни. Рамзан Кадыров говорил, что он назначает своих родственников на государственные должности в республике потому, что доверяет им. Критику подобных кадровых решений он назвал неуместной.

Александр Кислов