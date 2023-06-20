Хантер Байден признает вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налога

Сын президента США Джо Байдена 53-летний Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум пунктам федерального обвинения в умышленной неуплате подоходного налога и заключить соглашение, которое позволит ему избежать осуждения по делу, связанному с оружием. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда. По данным американских СМИ, расследование в отношении господина Байдена началось в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хантер Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Хантер Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Его проводил прокурор Дэвид Вайс из Делавэра, назначенный 45-м президентом Дональдом Трампом. О том, что офис господина Вайса расследует его налоговые дела, Хантер Байден сообщил в декабре 2020 года, тогда он отрицал какое-либо правонарушение. А в 2021 году в своих мемуарах господин Байден рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками.

Согласно судебным документам, Хантер Байден получил налогооблагаемый доход на сумму свыше $1,5 млн в 2017 и 2018 годах, но в те годы он не платил подоходный налог. Расследование первоначально рассматривало возможные нарушения налогового законодательства и законов об отмывании денег в иностранных деловых операциях, в основном в Китае, сообщали источники Reuters.

«Насколько я понимаю, пятилетнее расследование в отношении Хантера завершено»,— заявил его адвокат Кристофер Кларк. Он сообщил, что правительство выдвинет против его клиента обвинение, связанное с незаконным владением или использованием огнестрельного оружия, на которое будет распространяться досудебное соглашение об отмене судебного разбирательства. Это альтернатива судебному преследованию, которое иногда используется, чтобы позволить обвиняемым избежать тюремного заключения или осуждения по уголовному делу.

«Президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его в то время, как он продолжает переосмысливать свою жизнь. У нас не будет дальнейших комментариев»,— прокомментировали в Белом доме.

Мария Федотова