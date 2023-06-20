Шведский контракт пошел лесом

Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении крупного красноярского бизнесмена Александра Нусса. Один из основателей группы компаний (ГК) «Малтат», объединяющей предприятия в сфере лесопереработки, рыболовства, киноиндустрии, финансового лизинга и других, обвиняется в особо крупном мошенничестве и переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов. По версии следствия, входящее в группу ООО «Сиблес проект» получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб. под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Однако ни одного станка иностранная компания, которая якобы была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Расследование этого уголовного дела началось в Красноярске еще в сентябре 2021 года. Тогда Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК «Малтат» в совершении противоправных валютных операций. Однако первончально уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов) было возбуждено в отношении неустановленных лиц. По данным «Ъ», речь в нем шла о нескольких контрактах между ООО «Сиблес проект» и шведской компанией Sun Timber AB.

Как установили правоохранители, в 2015 году ООО «Сиблес проект» перевело за границу €15 млн за оборудование для строившегося под Красноярском деревообрабатывающего предприятия. Однако ни один станок так и не был поставлен.

В итоге следствие пришло к выводу, что контракт был фиктивным, а единственной целью сделки являлся вывод денег за границу. Из материалов дела следует, что подписи гендиректора ООО «Сиблес проект» Андрея Данилова на договорах поддельные. По данным «Ъ», подтвердил это на допросе и сам руководитель фирмы, заявивший, что никаких поручений о перечислении денег иностранной фирме не давал.

В марте прошлого года выяснилось, что на счет шведской компании ушли деньги, полученные в виде кредита в госкорпорации развития ВЭБ.РФ, финансирующей социально-экономические проекты. Заем не был возвращен, и уже столичная полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре оба дела были объединены в одно производство, а его расследование продолжил следственный департамент МВД.

Александр Нусс, который в материалах дела значится как технический директор входящего в группу компаний ООО «Сиблес М», был задержан 7 июля 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение в получении трех кредитов под фиктивный контракт на поставку оборудования и незаконном выводе полученных миллиардов за границу. По ходатайству следствия Таганский райсуд столицы отправил предпринимателя в СИЗО.

Попытки защиты господина Нусса убедить суд, что между ВЭБ.РФ и ООО «Сиблес проект» имели место исключительно «гражданско-правовые отношения, связанные с заключением и исполнением кредитных соглашений, которые следствие необоснованно перевело в уголовно-правовую плоскость», успехом не увенчались.

На данный момент Александру Нуссу вменяется хищение у ВЭБ.РФ более 4,2 млрд руб.

Расследование этого дела уже завершено, и обвиняемый приступил к ознакомлению с собранными следствием материалами. Защита фигуранта от комментариев воздержалась.

Отметим также, что сейчас ООО «Сиблес проект» находится в стадии банкротства. При этом конкурсный управляющий требует признать сделки между ООО и компанией Sun Timber AB мнимыми. В Арбитражный суд Красноярского края им представлены документы, из которых следует, что с 2013 по 2020 год ООО «Сиблес проект» неоднократно и немотивированно пролонгировало сроки поставки оборудования, даже не пытаясь взыскать со шведской фирмы неустойку.

По мнению заявителя, заключенные контракты фактически прикрывали вывод активов ООО «Сиблес проект» на аффилированную Sun Timber AB, которую якобы контролируют братья Александра Нусса Владимир и Виталий, а ее гендиректором является некий господин Сизов, который и подписывал от имени шведов контракты.

Олег Рубникович