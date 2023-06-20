Российские кинотеатры покажут новую работу Миядзаки в 2023 году

Компания «Русский репортаж» приобрела права на новый фильм 82-летнего японского аниматора Хаяо Миядзаки с рабочим названием «Как поживаете?» («How do you live?/Kimi wa dou ikiru ka?») Возможно, это последняя картина мастера. В компании не сообщили дату релиза и официальное русское название.

Студия Ghibli (одним из основателей которой является господин Миядзаки) приняла решение сохранить тайну вокруг этого фильма вплоть до японской премьеры, отмечает «Русский репортаж». Мировая премьера намечена на 14 июля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Пока, кроме двух постеров, мир не видел никаких материалов к «How Do You Live?» В Ghibli заявили, что на данный момент это крупнейший ее продукт, и он станет последней картиной Хаяо Миядзаки, сообщает российская компания.

«У нас большой опыт реализации прав на библиотеку студии Ghibli, и мы очень горды, что нам выпала честь работать со столь ожидаемым во всем мире фильмом»,— сообщил директор по кинопрокату «Русского репортажа» Роман Дорофеев.

Компания занимается прокатом и VOD-дистрибуцией лучших фестивальных фильмов, авторского кино, сериалов и анимации.

В сентябре 2013 года господин Миядзаки объявил о завершении своей карьеры в качестве режиссера. В ноябре 2016 года стало известно, что он возвращается к работе режиссера-аниматора.

Мария Федотова