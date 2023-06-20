На кладбищах Ростова появятся отдельные участки для захоронения погибших в СВО солдат

Городская дума Ростова-на-Дону приняла постановление о создании на местных кладбищах специальных участков захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Решение об утверждении принято на заседании, прошедшем 20 июня.

«В целях формирования единого подхода по увековечиванию памяти погибших и в связи с необходимостью предоставления МКУ ”Служба городских кладбищ“ возможности проводить работы по содержанию и благоустройству таких мест захоронений, администрации города предоставляется возможность создавать воинские захоронения на участках земли, расположенных на Аллее героев “Северного кладбища“ и на территории муниципального кладбища “Ростовское“. Порядок создания и содержания указанных воинских захоронений будет регламентироваться постановлением администрации»,— рассказал замглавы администрации Юрий Овчинников.

Как пояснили на заседании думы, в соответствии с федеральным законодательством, для создания воинских захоронений будут выделяться участки, на которых муниципалитет может установить специальный регламент единообразного оформления могил. Нормы по захоронениям будут приняты по согласованию с родственниками погибших и военкоматами. Содержать участки будут за счет бюджетных средств.

Анастасия Назарова