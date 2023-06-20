Архитектурные лишения

С 1 сентября у застройщиков Перми появится новая обязанность — согласовывать с мэрией архитектурно-градостроительный облик своих домов. Одобрение властей будут проходить объемно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики зданий. Эти требования обусловлены изменениями федерального законодательства и будут касаться объектов, строящихся в определенных территориях. Скорее всего, речь пойдет о центральной части города. Девелоперы считают согласование внешнего облика зданий правильным нововведением, но опасаются, что эти требования будут затягивать сроки строительства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми с 1 сентября начнет согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий, планируемых к строительству. Новые требования для девелоперов связаны с внесением изменений в Градкодекс РФ и будут действовать для всех российских городов. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми, новый закон с 1 сентября 2023 года устанавливает в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства. Правительство РФ также установило порядок согласования облика новостроек.

Территории, в границах которых власти предусмотрят требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, будут отображаться на карте градостроительного зонирования в ПЗЗ. Застройщики должны будут согласовывать с мэрией внешний облик домов, если в градрегламентах укажут такие требования. Каких конкретно земель коснется новое требование, в администрации не раскрывают, но уточняют, что выдавать разрешения на строительство и реконструкцию зданий в таких территориях будут только при наличии пакета документов, в том числе согласованного архитектурно-градостроительного облика (АГО). По данным портала «Правда о СРО», предполагается, что муниципалитеты будут согласовывать АГО в границах исторических центров, на участках ансамблевой застройки и на других значимых для поселения территориях.

Власти Перми станут изучать планируемые к строительству здания с точки зрения требований к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам. В частности, будут учитывать цветовые решения, используемые отделочные и строительные материалы, размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровле строений, их подсветку и прочее. «Таким образом, установленный федеральным законом №612 механизм позволит на территории Перми определять архитектурные, колористические, объемно-планировочные требования к объектам капитального строительства в целях формирования комфортной и привлекательной городской среды»,— заметили в мэрии. Застройщикам не придется согласовывать внешний вид зданий, расположенных на землях, не попадающих под новые требования, а также объектов обороны и безопасности, зданий ВС РФ и других войск, для гидротехнических сооружений и прочего.

Полномочия по согласованию облика новостроек, вероятнее всего, передадут департаменту градостроительства и архитектуры, который сейчас согласовывает колерные паспорта зданий, однако это решение будет принимать Пермская дума.

Отметим, что отчасти согласовательные функции сейчас выполняет региональный градсовет, когда речь идет о крупных и значимых стройках в центре города. Также с властями надо согласовывать внешний вид зданий, которые планируется размещать в районах исторической застройки и возле объектов культурного наследия.

Гендиректор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин считает, что согласование внешнего облика зданий — хорошая инициатива, которая позволит уберечь центр Перми от построек с непродуманной архитектурой — от «ужасных зданий». Главное, чтобы согласование архитектурно-градостроительного облика «не превратилось в утопию», а должностные лица, ответственные за это, давали объективную оценку объектов, отметил господин Ширинкин. По словам руководителя «Альфы», важно, чтоб дополнительные требования к внешнему облику домов не затягивали строительство. «Может быть, задержка какая-то будет, но если срок согласования не превысит недели, то это не проблема. А если в пределах месяца, то, конечно, это минус»,— высказался Сергей Ширинкин.

Руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев сообщил, что большая часть аспектов, которые станет согласовывать администрация в рамках архитектурно-градостроительного облика, уже согласовывалась застройщиками центральных районов в колерных паспортах фасадов (цветовые решения, отделочные материалы, подсветка фасадов и многое другое). Собеседник считает «понятными» и правильными требования по согласованию внешнего облика зданий, и говорит, что застройщики заинтересованы в таком регулировании. «Все мы живем в Перми и хотим, чтобы новые здания органично встраивались в существующий архитектурный ансамбль,— сообщил Артем Савельев.— Пока непонятно, на каких территориях города потребуется данное согласование и насколько длительным будет этот процесс. Поэтому сейчас преждевременно оценивать эти нововведения».

Евгения Ахмедова