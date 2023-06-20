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Коммерсантъ FM
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«Самолет» подхватил МИЦ

Какие планы у застройщика по развитию бизнеса

Группа «Самолет» покупает другого крупного девелопера — компанию МИЦ. Стороны уже подписали соглашение, но пока ждут одобрения Федеральной антимонопольной службы, сообщил будущий владелец. В сделку войдет весь бизнес ГК МИЦ. Это земельные участки в Московском регионе, а также все управляющие компании, сооружения для строительства и эксплуатации жилых комплексов, права интеллектуальной собственности и так далее. Всего в пакете фигурирует около 50 компаний.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Покупателю также отойдет десяток строящихся проектов. Их «Самолет» будет заканчивать самостоятельно, причем с внесением собственных изменений, сообщил управляющий партнер компании «Самолет Москва» Андрей Иваненко: «Это не было какой-то планомерной работой по поиску сделок на рынке. Мы всегда искали хорошие локации и проекты.

Группа «Самолет» покупает застройщика МИЦ за 40 млрд рублей

И здесь, получается, звезды сошлись — нам удалось приобрести целый портфель потенциально перспективных проектов. 11 из них в локациях, которые с нашими текущими не конкурируют. Мы сможем выйти где-то на 4,2 млн кв. м в строительстве, что приблизит нас к лидерству на российском рынке.

Эти объекты находятся не там, где размещаются текущие проекты "Самолета". У нас есть возможность улучшить продукты в этих точках. Что это значит? Перейти на квартиры с отделкой, полной меблировкой, улучшить благоустройство, архитектуру и прочее. Мы активно готовимся к тому, чтобы интегрировать эти 11 проектов в наш текущий портфель».

По данным источников информагентств, ГК МИЦ обойдется покупателю в 40 млрд руб. В «Самолете» подтвердили “Ъ FM”, что будут брать для этого кредит. Эта сделка станет еще одним шагом к укрупнению рынка застройщиков, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на жилье, полагает главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев:

«Это не очень хорошо, поскольку таким образом идет укрупнение рынка в основном московского и подмосковного.

Чем больше компаний, тем больше конкуренция, естественно, снижается стоимость. Те цены, которые были у МИЦ, как бы остались, и люди будут приобретать это жилье по ним же. Но в будущем возможно повышение стоимости.

Что касается информации о том, что основатель ГК после продажи планирует заняться развитием собственного IT-проекта, ему это выгоднее. Многие крупные компании имеют свои IT-отделы, потому что им это дешевле обходится. То есть они на базе имеющихся у них программных продуктов разрабатывают IT-проекты для строительства многоквартирных домов и не только.

Для чего «Самолет» выкупил уфимскую сеть агентств «Золтор»

Совершенно правильное решение, поскольку крупным компаниям, занимающимся программным обеспечением, платят, а также в дальнейшем у них покупают и другие продукты, которые должны быть совместимы.

Если крупный застройщик открывает у себя такое направление, то ему это обходится дешевле, причем значительно. Это естественное действие, поскольку мы отошли от зарубежного ПО и вынуждены разрабатывать свое, что россияне делают весьма успешно. Уже есть случаи выхода на зарубежный рынок, например, узбекское метро строится с использованием российского программного обеспечения».

Группа компаний МИЦ работает на рынке около 25 лет. Основателем и председателем совета директоров является Андрей Рябинский, но продавцами в этой сделке с «Самолетом» выступают сразу несколько физических лиц, сказано в релизе будущего покупателя. В портфеле группы больше 5 млн кв. м жилья, еще около 630 тыс. кв. м — на стадии возведения. МИЦ, по данным Единого ресурса застройщиков, занимает девятое место по объему текущего строительства в Москве и седьмое в Московской области. А группа «Самолет» на втором месте в столице и на первом в Подмосковье. Лидером списка остается ПИК.

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Светлана Белова

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