Депутат оценил работу трамваев в день города

Сегодня на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы, начальник департамента Анатолий Путин представил результаты работы МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) за 2022 года. По сравнению с 2021 годом объем транспортной работы МУП увеличился на 447 тыс. км и составил 9,5 млн км. Это связано с открытием трамвайного движения по улице Уральская. За год предприятием перевезено автобусами 20,5 млн человек, трамваями 28 млн пассажиров. Доходы предприятия составили 1, 492 млрд рублей, расходы - 1, 795 млрд руб. Наблюдается рост доходов и расходов предприятия, заявли господин Путин. При этом чистый убыток ПГЭТ за прошлый год составил 197 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель экономического комитета Арсен Болквадзе поделился своими наблюдениями за работой муниципального предприятия. Он рассказал, что в день города проехал в трамвае, потому что иначе передвигаться по городу было невозможно из-за пробок. «Трамваи все-таки единственный транспорт, который работал бесперебойно и обеспечивал передвижение колоссального количества людей по центру города. Несмотря на то, что трамваи были перегружены пассажирами, в том числе из-за бесплатного проезда, внутри вагонов чистота и все прибрано. Видно, что предприятие за своим подвижным составом следит», - отметил депутат. Однако господин Болквадзе раскритиковал предприятие за рекламу внутри вагона. По его словам, по крайней мере раз шесть прокрутили информацию о поиске водителей, но при этом не было информации даже об остановках. Он посоветовал проработать вопрос создания рекламных сообщений в трамваях о проездных документах и необходимости оплачивать проезд.