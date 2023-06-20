Казахстан начнет поставлять Германии по 100 тыс. тонн нефти в месяц через «Дружбу»

Казахстанская нефтяная компания «Казмунайгаз» сообщила, что подписала с Rosneft Deutschland (национализированная властями ФРГ «дочка» российской «Роснефти») договор о поставках нефти в Германию на 2023 год. Поставки будут осуществляться через нефтепровод «Дружба».

Согласно условиям договора, «Казмунайгаз» будет ежемесячно поставлять в ФРГ нефть в объеме 100 тыс. тонн до конца нынешнего года. Подписанный договор касается поставок сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в немецком городе Шведт. Одним из его акционеров является Rosneft Deutschland GmbH.

Утверждается, что совокупный объем поставок нефти «Казмунайгаза» в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн. Также в компании пояснили, что «германская сторона заинтересована в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний».

Ранее российская нефтяная компания «Роснефть» обновила соглашение с казахстанским «Казтрансойлом» о поставке в Китай через Казахстан 10 млн тонн нефти в год в течение десяти лет. Долгосрочный контракт на поставку нефти «Роснефть» заключила с китайской CNPC еще в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. В условиях санкций российской нефтекомпании выгодно увеличивать прокачку по маршрутам, на которые не распространяются ограничения.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Роснефть" не остановится в Казахстане».

Александр Кислов