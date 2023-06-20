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Коммерсантъ FM
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В Казахстане решили не отменять концерт группы «Би-2»

Власти Абайской области Казахстана решили не отменять концерт российской рок-группы «Би-2» в городе Семей. Выступление запланировано на 21 июня. Мероприятие должно пройти на местном стадионе «Абай Арена».

Участники группы «Би-2» Александр Уман (Шура) и Егор Бортник (Лева; признан иностранным агентом)

Участники группы «Би-2» Александр Уман (Шура) и Егор Бортник (Лева; признан иностранным агентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Участники группы «Би-2» Александр Уман (Шура) и Егор Бортник (Лева; признан иностранным агентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Изначально руководство региона сообщило об отмене выступления музыкантов и его переносе на неопределенный срок «в память о погибших в результате лесных пожаров». Сегодня, 20 июня, власти сообщили, что «по согласованию с родными погибших» решено провести концерт, он будет носить благотворительный характер, передает издание Orda.

В начале июня в результате пожаров в Абайской области Казахстана погибли 14 лесников. В связи с этим президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура. Многие праздничные мероприятия в июне по решению властей страны и региональных чиновников были отменены.

Александр Кислов

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