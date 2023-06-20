Многомиллионный долг логокомплекса из Северского района хотят взыскать с конкурсного управляющего

Конкурсный управляющий ООО «Изумрудный город» сообщил о подаче в Арбитражный суд Краснодарского края заявления о взыскании убытков в размере 63 млн руб. с бывшего конкурсного управляющего должника Евгения Отчиева. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Евгений Отчиев являлся конкурсным управляющим ООО «Изумрудный город» с июня 2018 года по июнь 2019 года. 7 июня 2019 года конкурсным управляющим организации утвержден Дружинин Сергей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Изумрудный город» было зарегистрировано в станице Григорьевской (Северский район) в 2003 году. Учредители — Олег Мозгов и ООО «Мегабирлогистик» («дочка» «АзартсТрейдинг» и «Тасен Инвестментс Лимитед»). Основной вид деятельности — упаковка товаров, выручка в 2016 году была нулевой, в 2015 году — 39,6 млн руб., чистый убыток в 2016 году составил 16,9 млн руб., в 2015 году — 63,6 млн руб.

Логистический комплекс «Изумрудный город» был открыт в Краснодаре в 2007 году, первая очередь комплекса была рассчитана на хранение 2,5 тыс. т овощей. Компания закупала сельскохозяйственную продукцию, выращенную в ЛПХ и КФХ: картофель, морковь, свеклу, лук, капусту, томаты, огурцы, петрушку, укроп, зеленый лук. Овощи предназначались для поставок в торговые сети, на предприятия санаторно-курортного комплекса и в рестораны. Проект реализовывался при бюджетной поддержке: инвестор получил субсидии на закупку в лизинг импортного оборудования для мойки и фасовки овощей.

В 2015 году министерство сельского хозяйства края сообщило о том, что ООО «Изумрудный город» намерено расширить производство, построив овощехранилище на 4,5 тыс. т. Однако уже через год кредиторы обратились в суд с заявлением о банкротстве компании, в феврале текущего года ООО «Изумрудный город» было признано несостоятельным.

Свои требования к должнику заявили Сбербанк (8,5 млн руб.), ФНС (5,4 млн руб.), ГУП «Кубаньлизинг» (29 млн руб.), а также учредитель — ООО «Мегабирлогистик» (123 млн руб.). Общий объем задолженности банкрота составил 202 млн руб. Стоимость имущества компании, по оценке конкурсного управляющего,— 234 млн руб.

Тат Гаспарян

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